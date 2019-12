Foto: Strajk generalny we Francji. Stanęły pociągi i metro, zamknięto szkoły | Video: Strajk generalny we Francji

W całej Francji rozpoczął się w czwartek strajk generalny pracowników sektora transportu, edukacji, strażaków, śmieciarzy i adwokatów przeciwko reformie emerytalnej. Większość pociągów nie wyjechała na trasy, zamknięte są szkoły, w Paryżu nie działa metro.

Około 6 tys. policjantów ma pilnować porządku w związku z główną demonstracją, która przejdzie tego dnia ulicami Paryża. Jak pisze Associated Press, zamknięcie metra zwielokrotniło poranne korki we francuskiej stolicy.



Koleje SNCF poinformowały, że odwołano ok. 9 na 10 pociągów dużych prędkości, podobnie jak około 30 proc. lotów krajowych linii Air France.



Ogień i gaz na ulicach Paryża. Pierwsza rocznica powstania ruchu "żółtych kamizelek" Francuska policja użyła gazu łzawiącego przeciw demonstrantom protestującym na u... zobacz więcej » Przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za zabytki Paryża, w tym wieży Eiffla, ostrzegli przed zakłóceniami związanymi ze strajkiem; wielu turystów odwołało w związku z tym swoje przyjazdy.

Potężne protesty

Pracownicy sektora publicznego obawiają się, że reforma emerytalna, sztandarowy projekt prezydenta Francji Emmanuela Macrona, zmusi ich do dłuższej pracy i zmniejszenia emerytur. Minister transportu zapowiedział, że spotka się w czwartek ze związkami zawodowymi, aby spróbować rozładować napięcia.

Związkowcy zapowiedzieli blokowanie niektórych dróg szybkiego ruchu. W sumie w całej Francji zaplanowano ponad 250 manifestacji związkowych, do których dołączą się "żółte kamizelki" oraz organizacje anarchistyczne. Policja spodziewa się nawet tysiąca zamaskowanych bojówkarzy, których określa się ostatnio we Francji jako grupy Black Blok.

Według najnowszego sondażu Instytutu Elabe 58 proc. Francuzów popiera strajk. Przeciwnych jest 30 proc., a 12 proc. zadeklarowało, że nie ma zdania.



Wiele firm ogłosiło, że ich pracownicy będą w najbliższych dniach pracować z domu. Część pracowników zdecydowała się wziąć urlopy lub wyjechać z dużych miast, spodziewając się paraliżu komunikacyjnego.

Koszty strajku

Politycy partii rządzącej LREM obawiają się kosztu politycznego strajków. Deputowany Olivier Veran podkreśla, że "reforma jest zbyt trudna do wyjaśnienia". - To skomplikowana reforma, która nie jest jeszcze w pełni znana, a której koszty nie są jeszcze policzone i upublicznione, co sprawia, że jej obrona jest skomplikowana - powiedział Veran, cytowany przez francuskie media.



Przeciwna reformie jest m.in. Marine Le Pen, szefowa skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego, która podkreśla, że na "reformie stracą wszyscy Francuzi", ponieważ emerytury - poprzez ujednolicanie funkcjonujących we Francji 42 różnych systemów emerytalnych - zostaną obniżone. Wyjątkiem mają być emerytury rolnicze, które - jak podkreślają zwolennicy reformy emerytalnej - mają wzrosnąć.

Ekonomista Pascal de Lima poinformował w środę, że strajk może kosztować budżet państwa nawet 300 mln euro. Koszty protestów oszacował na podstawie danych dotyczących porównywalnych strajków w przeszłości.