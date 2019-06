Studia w USA. Co daje dyplom amerykańskiej uczelni?

Studia w USA. Co daje dyplom amerykańskiej uczelni? "Źródło: TVN24 BiS"

Odtwórz: Studia w USA. Co daje dyplom amerykańskiej uczelni?

Odtwórz: Studia w USA. Co daje dyplom amerykańskiej uczelni?

Amerykański miliarder Stephen Schwarzman przekazał Uniwersytetowi Oksfordzkiemu dotację w wysokości 150 milionów funtów - donosi BBC. To największa pojedyncza darowizna dla uczelni w Wielkiej Brytanii.

Pieniądze, w przeliczeniu to około 700 mln zł, mają zastać wykorzystane na działalność nowego instytutu, który ma zająć się etyką sztucznej inteligencji.

Stephen Schwarzman, szef Blackstone Group, doradca republikańskich prezydentów, to jeden z najbardziej znanych miliarderów w Ameryce. "Forbes" jego majątek wycenia na 15,8 mld dolarów.

W przeszłości jego rozrzutny styl życia wzbudzał wiele kontrowersji. Niedawno miliarder zaczął jednak finansowo wspierać edukację. Auto bez kierowcy i dramatyczny wybór: czyje życie uratować Rozwój samochodów autonomicznych to duże wyzwanie dla branży motoryzacyjnej. Zwł... zobacz więcej »

Okiełznać sztuczną inteligencję

Schwarz powiedział w rozmowie z BBC, że przekazuje pieniądze Uniwersytetowi Oksfordzkiemu, ponieważ sztuczna inteligencja jest głównym wyzwaniem naszych czasów.

- Obecnie większość rządów jest zupełnie nieprzygotowana do tego, by sobie z tym poradzić. Zresztą dlaczego mieliby być, to zupełnie inny rodzaj technologii – tłumaczył.

- Będą one (rządy - red.) musiały polegać na wielkich uniwersytetach, takich jak Oksford i innych na całym świecie – dodał.

Wcześniej Schwarz podarował darowiznę w wysokości 350 milionów dolarów amerykańskiemu Massachusetts Institute of Technology, w celu utworzenia centrum informatyki i sztucznej inteligencji.

Jak podkreśla BBC, w czasach gdy uniwersytety stoją w obliczu niepewności związanych z źródłami finansowania badań z powodu brexitu, jest to potężny zastrzyk finansowy.