Komisja Europejska mówi dość ograniczaniu trwałości produktów przez producentów. W tym celu przyjęto pakiet regulacji, które wprowadzają nowe wymagania dotyczące naprawy sprzętu (tak zwane prawo do naprawy). Na liście znajdują się między innymi lodówki, pralki czy telewizory.

Eksperci Komisji Europejskiej wskazywali, że w ostatnich latach nagminną praktyką stało się, że drobny sprzęt AGD był projektowany tak, żeby popsuł się po dwóch latach. Zmywarki miały przetrwać pięć lat, a lodówki - dziesięć. Planowane "postarzanie" sprzętu, czyli ograniczanie jego trwałości, ma się jednak skończyć.

Komisja Europejska zakończyła proces konsultacji i przyjęła dziesięć rozporządzeń wykonawczych w ramach tzw. ekoprojektu, które będą dotyczyć dziesięciu grup produktów. Na liście są: lodówki, pralki, zmywarki, telewizory, żarówki, zewnętrzne zasilacze, silniki elektryczne, lodówki z funkcją sprzedaży bezpośredniej (na przykład automaty z napojami), transformatory mocy i sprzęt spawalniczy.

Po wdrożeniu nowych przepisów sprzęty domowe mają być energooszczędne, naprawialne i bezpieczne.

"Nowe wymagania dotyczące napraw pomogą wydłużyć żywotność urządzeń codziennego użytku, które obecnie psują się zbyt szybko. Bardzo ważne jest, abyśmy odrzucili obecny trend wyrzucania sprzętu, który wyczerpuje zasoby naturalne i opróżnia kieszenie konsumentów" - powiedziała, cytowana w komunikacie, Monique Goyens, dyrektor generalny Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC).

Unijny komisarz do spraw działań na rzecz klimatu i energii Miguel Arias Canete zwrócił uwagę, że nowe przepisy pozwolą konsumentom "zaoszczędzić dużo pieniędzy, a także pomogą UE w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych". "Ekoprojekt jest kluczowym elementem w walce ze zmianami klimatu i bezpośrednim wkładem w celu osiągnięcia celów określonych w porozumieniu paryskim" - podkreślił.

Jakie zmiany?

Będą nowe etykiety na sprzęcie AGD. Jest podpis prezydenta Prezydent podpisał nowelę ustawy w sprawie nowych wzorów etykiet informujących o... zobacz więcej » Zgodnie z nowymi przepisami części zamienne do lodówek i zamrażarek - nawet jeśli zakończy się produkcja danego modelu - mają być dostępne przez co najmniej siedem lat, do pralek i zmywarek - dziesięć lat.

Dodatkowo producenci będą musieli zapewnić dostawę części zamiennych w ciągu 15 dni roboczych. Będzie również na nich spoczywał obowiązek udostępnienia technikom informacji dotyczących naprawy poszczególnych urządzeń.

Nowo produkowany sprzęt ma być również bardziej energooszczędny. Z szacunków Komisji Europejskiej wynika, że pralki do 2030 roku mają rocznie zużywać o 711 milionów metrów sześciennych wody mniej niż obecnie, zaś zmywarki - o 16 milionów metrów sześciennych mniej.

Jak wskazano w komunikacie, w wyniku zmian Unia Europejska w ciągu dziesięciu lat ma zaoszczędzić 167 terawatogodzin energii rocznie. Tyle energii rocznie zużywa Dania.

Ponadto z szacunków KE wynika, że dzięki zmianom gospodarstwa domowe oszczędzą średnio 150 euro rocznie.

Komisja Europejska poinformowała w komunikacie, że nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w najbliższych tygodniach i wejdą w życie 20 dni później.