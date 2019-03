Burmistrz Bolonii Virginio Merola walczy z potrawą spaghetti po bolońsku, twierdząc, że nie ma takiego dania w tradycji kulinarnej. - To dziwne, czy nawet wstyd być znanym na świecie z powodu czegoś, co nie istnieje - mówi.

Tym samym burmistrz miasta, uważanego za jedną z kolebek znakomitej włoskiej kuchni włączył się w ogólnokrajowy spór na temat spaghetti alla bolognese.

Według zwolenników tradycji danie to, serwowane w restauracjach na całym świecie jako symbol Italii, w ogóle nie istnieje. Również we Włoszech można tę potrawę spotkać w wielu lokalach głównie dla turystów.

Spaghetti po bolońsku

Makaron po bolońsku, czyli z mięsno-pomidorowym sosem ragu podawany jest w stolicy regionu Emilia-Romania wyłącznie ze wstążkami, tagliatelle. Znani szefowie kuchni na czele z Massimo Botturą - właścicielem restauracji uznanej za najlepszą na świecie, tłumaczą, że tylko taki makaron dobrze łączy się z sosem z mięsa. Na spaghetti sos ślizga się - tłumaczą obrazowo kulinarni eksperci.



W mediach społecznościowych zaczął publikować zdjęcia menu restauracji za granicą, gdzie potrawa ta jest podawana. Poprosił również o przysyłanie podobnych fotografii.



Dziennik "Il Messaggero" podał, że przeciwko inicjatywie burmistrza zaprotestował działający w Bolonii komitet obrońców oryginalnych przepisów wytykając mu nieznajomość historii.



- Same władze Bolonii przygotowywały takie spaghetti w XIX wieku dla uboższych warstw społecznych. Nasz burmistrz powinien uznać wartość historyczną i społeczną tego dania zamiast je atakować - stwierdził rzecznik komitetu Gianluigi Mazzoni.

Zapewniając, że "spaghetti po bolońsku istnieje". - Potwierdzają to dokumenty począwszy od XVI wieku. Twierdzenie czegoś przeciwnego jest historyczną nieścisłością - podkreślił. Zdaniem Mazzoniego trwająca polemika jedynie wyrządza szkodę tradycji miasta.