Odtwórz: Na motorze dojechał do mroźnej Norwegii

Koniec z patrzeniem na zegarek, lepiej czerpać z życia pełnymi garściami. To cel mieszkańców wyspy Sommaroy w Norwegii zaangażowanych w kampanię, mającą na celu likwidację powszechnie przyjętego systemu mierzenia czasu.

Sommaroy, to niewielka wyspa w północnej części Norwegii, którą zamieszkuje około 300 osób. Jest ona położona na północ od koła podbiegunowego, a to sprawia, że panują na niej wyjątkowe warunki.

Latem słońce nie zachodzi bowiem nad Sommaroy między 18 maja a 26 lipca. Z kolei zimą, od listopada do stycznia, słońce w ogóle nie wschodzi. Życie mieszkańców i ich rytm dnia są zaburzone, dlatego teraz powstała inicjatywa, by porzucić zegarki.

- Ludzi na całym świecie charakteryzuje stres i depresja. W wielu przypadkach może to być związane z poczuciem "uwięzienia" w zegarze - powiedział w rozmowie z NRK Kjell Ove Hveding, lider kampanii na rzecz zniesienia czasu.

- Będziemy strefą wolną od czasu, w której każdy będzie mógł żyć pełnią życia. Naszym celem jest zapewnienie pełnej elastyczności, 24 godziny na dobę. Jeśli chcesz kosić trawnik o 4 nad ranem, możesz to robić - dodał, jednocześnie zastrzegając, że na przykład dzieci nadal będą musiały chodzić do szkoły.

"Fascynująca koncepcja"

Te miasta mają dość turystów. Liczne zakazy mają ich odstraszyć Ograniczenia, nowe podatki lub grzywny za niewłaściwe zachowanie. Coraz więcej e... zobacz więcej » Przedstawiciele branży turystycznej w rozmowie z NRK przyznają, że ich zdaniem kampania jest przede wszystkim sprytnym pomysłem na przyciągnięcie większej liczby turystów w okresie letnim.

- To fascynująca koncepcja - stwierdził z kolei Truls Egil Wyller z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii w Trondheim. Jak wskazał, od dwóch stuleci społeczeństwo jest rządzone przez zegar.

- Przedtem pracowałeś tak długo, jak było to konieczne, jadłeś jedzenie, gdy byłeś głodny i kładłeś się, kiedy byłeś zmęczony. We współczesnym społeczeństwie wszystko, co robimy, jest kontrolowane przez zegar, od chwili, gdy wstajemy - tłumaczył.

Choć, jak przyznał Wyller, mieszkańcom Sommaroy - w przypadku wdrożenia koncepcji - wcale nie będzie łatwo przyzwyczaić się do życia bez zegara.

Możliwe problemy

Inicjatorzy kilka dni temu wręczyli lokalnemu posłowi, Kentowi Gudmundsenowi petycję wzywającą do debaty w tej sprawie. Parlamentarzysta w rozmowie z gazetą "iTromso" przyznał, że brzmi to ekscytująco i zasugerował, że można to uznać za trzecią opcję obok czasu letniego i zimowego.

Ale nie wszyscy mieszkańcy są przekonani do tego pomysłu. Recepcjonistka jednego z tamtejszych hoteli wskazuje między innymi na możliwe problemy z zameldowaniem i wymeldowaniem gości oraz godzinami otwarcia baru i restauracji.

Według "The Guardian" sami odwiedzający Sommaroy przyjęli ten pomysł entuzjastycznie, niektórzy na znak poparcia mieli nawet przyczepić zegarki do mostu prowadzącego na wyspę.