Singapore Airlines uruchamia połączenie z Singapuru do Nowego Jorku

Singapore Airlines uruchomiły najdłuższe połączenie lotnicze na świecie. Pasażerowie mogą polecieć bezpośrednio z Singapuru do Newark w aglomeracji nowojorskiej.

Jak informuje BBC, Singapore Airlines wznawiają połączenie pięć lat po jego wycofaniu. Pokonanie trasy z Singapuru do Newark zajmie mniej niż 19 godzin. Długość trasy wynosi ponad 15 tysięcy kilometrów.



Singapore Airlines motywowały swoją decyzję‚ "zapotrzebowaniem klientów". Co ciekawe, przewoźnik nie zamierza oferować żadnych biletów w klasie ekonomicznej na tej trasie.



Bilet klasy biznes będzie uprawniał pasażerów do dwóch posiłków, a także wyboru czasu ich serwowania oraz napojów orzeźwiających pomiędzy nimi. Na pokładzie będą też miejsca do spania. Osoby, które zdecydowały się na bilet w klasie premium economy otrzymają trzy posiłki o ustalonych porach.



Port Newark Liberty znajduje się w stanie New Jersey, około 25 km od Manhattanu i jest drugim najruchliwszym lotniskiem aglomeracji nowojorskiej po porcie lotniczym im. Johna F. Kennedy’ego.

Nowe samoloty

Rejsy będą obsługiwane przez nowe samoloty A350-900, produkowane przez Airbusa. Singapore Airlines będą pierwszymi użytkownikami tych maszyn. W sumie linie zamówiły siedem takich samolotów.



Osiągi A350-900 ULR sprawiają, że długie loty mają być tańsze ze względu na znaczną oszczędność paliwa. Samolot jest w stanie pokonać prawie 18 tys. kilometrów, czyli o prawie 3 tys. kilometrów więcej niż zwykła wersja A350. W 2019 roku linie planują również uruchomić bezpośrednie połączenie z Singapuru do Los Angeles. Lot potrwa 15 godzin. Dotąd samoloty Singapore Airlines latały do Nowego Jorku (lotnisko JFK) z międzylądowaniem we Frankfurcie.

Dotychczasowi rekordziści

Do tej pory rekord długości lotu bez międzylądowania należał do linii Qatar Airways. Podróż z Auckland w Nowej Zelandii do Doha (14,5 tys. km) na pokładzie Boeinga 777-200LR trwa około 18 godzin. Mniej niż godzinę krócej trwa natomiast lot z Perth w Australii do Londynu na pokładzie maszyn linii Qantas.