Odtwórz: Wylegitymował się okładką magazynu, bo zgubił portfel. Tak dostał się do samolotu

Do końca tego roku linie Singapore Airlines chcą pobić rekord najdłuższego lotu na świecie non stop. Pokonanie trasy z Singapuru do Nowego Jorku zajmie 19 godzin.

Obecnie rekord długości lotu bez międzylądowania należy do linii Qatar Airways. Podróż z Auckland w Nowej Zelandii do Doha (14,5 tys. km) trwa około 18 godzin. Godzinę krócej trwa natomiast lot z Perth w Australii do Londynu na pokładzie maszyn linii Qantas.

Nowe samoloty

Największy samolot świata po pierwszych testach Ma dwa kokpity, sześć odrzutowych silników i rozpiętość skrzydeł dłuższą niż boi... zobacz więcej » Narodowy przewoźnik Singapuru ma nadzieje na ustanowienie nowego rekordu, a wiąże je z dostawą nowego samolotu A350-900 Ultra Long Range, produkowanego przez Airbusa.

Singapore Airlines będą pierwszymi użytkownikami tych maszyn. W sumie linie zamówiły siedem takich samolotów. Maszyna na początku tego tygodnia odbyła już w Tuluzie swój pierwszy lot testowy.



Osiągi A350-900 ULR sprawiają, że długie loty mają być tańsze w eksploatacji, ze względu na znaczą oszczędność paliwa. Samolot jest w stanie pokonać prawie 18 tys. kilometrów, czyli o prawie 3 tys. kilometrów więcej niż zwykła wersja A350.



Pokonanie bez międzylądowanie trasy z Singapuru do Nowego Jorku, o długości ponad 15,3 tys. kilometrów, potrwa 19 godzin. Ze względu na wyczerpującą podróż kabina pasażerska będzie podzielona na dwie klasy: business i premium economy.



W 2019 roku linie planują również uruchomić bezpośrednie połączenie do Los Angeles. Lot potrwa 15 godzin.