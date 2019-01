Odtwórz: Schetyna: oczekuję od premier informacji co do przyszłości Polski w UE

Szefowie największych sieci supermarketów i restauracji szybkiej obsługi ostrzegli w poniedziałek przed konsekwencjami bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wskazując na "istotne" ryzyko spadku jakości i jednoczesnego wzrostu cen żywności.

We wspólnym liście podpisanym między innymi przez przedstawicieli Konsorcjum Brytyjskiego Handlu Detalicznego, sklepów Sainsbury's, Marks & Spencer i Co-Op oraz restauracji sieciowych McDonald's, KFC i Pret A Manger zaznaczono, że te firmy w niemal jednej trzeciej polegają na żywności importowanej z Unii Europejskiej.



Jak wskazano, w zimowych miesiącach aż 90 procent sałaty, 80 procent pomidorów i 70 procent owoców trafia do Wielkiej Brytanii z 27 państw Wspólnoty.



"Jesteśmy ogromnie zaniepokojeni tym, że nasi klienci będą wśród pierwszych, którzy doświadczą rzeczywistości bezumownego brexitu. Spodziewamy się istotnego ryzyka dla utrzymania obecnego wyboru, jakości i trwałości żywności, której klienci oczekują od naszych sklepów, a także pojawi się nieunikniona presja na ceny wynikająca z wyższych kosztów transportu, utraty wartości (brytyjskiej) waluty i ceł" - napisano.

Brexit bez porozumienia?

Godzina policyjna lub zakaz wyjazdu z kraju. Media o awaryjnym planie Londynu Brytyjski rząd sprawdza możliwość wykorzystania ustawy pozwalającej na tymczasow... zobacz więcej » Zwracając się bezpośrednio do posłów zasiadających w Izbie Gmin, przedstawiciele biznesu zaapelowali "o wspólną pracę wraz z (innymi posłami) w parlamencie, aby pilnie znaleźć rozwiązanie, które pozwala na uniknięcie wstrząsu związanego z bezumownym brexitem 29 marca i likwiduje te zagrożenia dla brytyjskich konsumentów".

W razie braku większości dla proponowanej przez premier Theresę May umowy wyjścia z UE lub alternatywnego rozwiązania, na mocy procedury wyjścia opisanej w art. 50 traktatu o UE Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy o północy z 29 na 30 marca.



Prawdopodobnie doprowadziłoby to do poważnych utrudnień w handlu międzynarodowym, problemów z zaopatrzeniem w żywność i leki w Wielkiej Brytanii, a także zaburzyłoby europejski łańcuch dostaw, na przykład w branży motoryzacyjnej.



Wśród możliwych scenariuszy wyjścia z impasu są między innymi: powtórzenie głosowania w parlamencie po uzyskaniu dalszych zapewnień politycznych ze strony UE, przedłużenie procedury wyjścia ze Wspólnoty na mocy art. 50 traktatu, wyjście z UE bez umowy, organizacja drugiego referendum lub rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych.