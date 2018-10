Swego czasu byli liderem sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych. Obecnie ich dług wynosi 5 miliardów dolarów. Amerykański holding Sears, zatrudniający 90,000 pracowników, zmaga się z potężnymi kłopotami finansowymi.

Rosnąca popularność zakupów przez internet doprowadziła wielu detalistów do trudnej sytuacji finansowej.

Jak donosi brytyjski "The Guardian", Sears Holdings, właściciel takich marek jak Kmart czy Sears, złożył wniosek do federalnego sądu upadłościowego o ochronę prawną w ramach rozdziału 11 (Chapter 11) Kodeksu Upadłościowego USA. Ten zapis prawny pozwala spółce na reorganizację swojej działalności, odsuwając w czasie zobowiązania wobec wierzycieli. W odróżnieniu od stanu niewypłacalności, rozdział 11 umożliwia kontynuowanie normalnej działalności, dając szansę na ustabilizowanie finansów i powrót do rentowności.

Zmierzch lidera

Pod koniec lat 70. dwudziestego wieku Sears był liderem sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych. Symbolem niegdysiejszej potęgi jest wieżowiec Sears Tower zbudowany w Chicago w latach 1969-1973. W momencie ukończenia był to najwyższy budynek świata (do linii dachu).

Dzisiaj firma, która w szczycie swojej działalności posiadała trzy tysiące sklepów, podejmuje działania mające na celu restrukturyzację spółki i powrót do stabilności finansowej. - Dokonaliśmy dużego postępu, niemniej wciąż dążymy do osiągnięcia celów, który sobie założyliśmy - oznajmił w oświadczeniu Edward Lampert, prezes Sears Holdings.