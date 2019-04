Saudi Aramco jest prawdopodobnie najbardziej dochodową firmą na świecie – pisze poniedziałkowy "The New York Times", powołując się na dane udostępnione przez agencję Moody’s Investors Service. W ubiegłym roku naftowy gigant zarobił 111 miliardów dolarów. To około 3,5 tysiąca dolarów na sekundę.

Dla porównania Apple zakończył 2018 rok z zyskiem o wartości 59,53 miliarda dolarów, a spółka macierzysta Google Alphabet zarobiła 30,7 miliarda dolarów. Największy koncern naftowy w Stanach Zjednoczonych zarobił w tym czasie 20,8 miliarda dolarów, a inny naftowy potentat Royal Dutch Shell osiągnął zysk 23,4 miliarda dolarów.

To pierwszy raz, gdy Saudi Aramco ujawnia dane na temat swoich finansów. Po raz pierwszy firma został oceniona przez agencje ratingowe, i przy tek okazji podano też część danych dotyczących tego biznesu.

Bez najwyższego wyniku

Mimo ogromnych zysków, firma Aramco nie otrzymała najwyższego ratingu kredytowego od agencji Moody’s. Powodem jest silne uzależnienie firmy od saudyjskiej gospodarki. Moody’s wystawił Aramco rating A1. Dla porównania konkurenci Chevron i Exxon Mobil posiadają wyższe rankingi na poziomie Aa2 i Aaa.

Starszy dyrektor ds. kredytów w Moody’s Rehan Akbar powiedział, że Saudi Aramco ma udokumentowane osiągnięcia we wdrażaniu dużych projektów i w ciągu ostatniej dekady znacznie zwiększyła wydajność produkcji. Za niższym ratingiem stoi jednak zbyt duże powiązanie działalności firmy z budżetem saudyjskiego rządu- wchodzą w to opłaty licencyjne, podatki i dywidendy wypłacane między innymi licznym książętom. W ubiegłym roku Aramco wypłaciła ponad 50 miliardów dolarów dywidendy. Agencje ratingowe w swoich komunikatach piszą, że firma prawdopodobnie odpowiada za około 70 proc. przychodów budżetowych Arabii Saudyjskiej.

Dane finansowe

Z raportów agencji ratingowych wynika, że w ubiegłym roku Saudi Aramco produkowała 13,6 milionów baryłek ropy naftowej dziennie. To trzy razy więcej niż w przypadku jej konkurenta Exxon Mobil. Amerykański koncern naftowy produkował 3,8 mln baryłek dziennie.

Oceny ratingowe Saudi Aramco zbiegają się w czasie ze staraniami firmy o zebranie środków na zakup 70 proc. udziałów w firmie petrochemicznej Saudi Arabian Basic Industries. Transakcja miałaby opiewać na 69 miliardów dolarów.