Za odpoczynek na jednej z najpiękniejszych plaż we Włoszech trzeba będzie zapłacić. Wstęp na La Pelosa na Sardynii ma być też limitowany. Lokalne władze tłumaczą, że decyzja jest podyktowana chęcią ochrony tego słynnego miejsca.

Zgodnie z uchwałą przyjętą przez radę gminy Stintino wstęp na plażę, położoną na wysuniętym cyplu w północno-zachodniej części wyspy, kosztować będzie 3,50 euro, a liczbę osób, jakie będą mogły tam przebywać, ograniczono do 1500 dziennie. Z opłaty zwolnione będą dzieci do 12 lat. Zasady te mają obowiązywać od 1 czerwca do końca września.

Limit wstępu