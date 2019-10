Odtwórz: Wakacje. Czego nie można spakować do bagażu?

Na rajskiej wyspie postanowiono ustawić przy drogach tablice z ostrzeżeniami dla kierowców. Dotyczy ono korzystania ze wskazówek GPS, które często mylą trudno przejezdne ścieżki z drogami, wyprowadzając turystów w pole. Na taki krok zdecydowały się władze miejscowości Baunei we wschodniej części Sardynii.

Dziennik "Corriere della Sera" zauważył, że prowadzącym samochody w wielu rejonach Włoch zdarza się, że kierując się zaleceniami serwisów internetowych na przykład w smartfonach znajdują się nagle na nieprzejezdnych drogach i szlakach albo po prostu w szczerym polu i muszą wycofywać się stamtąd w poszukiwaniu normalnej trasy. Problem ten dotyczy także odwiedzanej masowo przez turystów z całego świata Sardynii.

Sardynia

Właśnie z tego powodu tablice ostrzegawcze przygotowano między innymi w miejscowości Baunei w prowincji Ogliastra. Znajduje się na nich ostrzeżenie lokalnej straży miejskiej, aby nie podążać za wskazówkami nawigacji. "Droga przejezdna tylko samochodem z napędem 4x4", czyli na cztery koła - wskazano.









Zwiedzanie słynnych zabytków za darmo. Program powraca w starej formie W każdą pierwszą niedziele miesiąca we Włoszech będzie można za darmo zwiedzić p... zobacz więcej » Komunikat ten podany jest po włosku i po angielsku. Skierowany jest on do turystów zmierzających na znane tamtejsze plaże Cala Luna i Cala Goloritze. Nie wiedzą oni często jednak, że można się na nie dostać tylko na piechotę, po ścieżce na stromym zboczu.

"Dziesiątki razy strażacy i miejscowi pasterze pomagali pechowym turystom, którzy mieli wielkie kłopoty, jadąc camperem lub samochodem osobowym" - tak władze gminy uzasadniły konieczność ustawienia tablic z przestrogami.



Okazało się to niezbędne, bo - jak wyjaśniono - już wcześniej lokalna administracja informowała firmy przygotowujące mapy o problemach, jakie napotykają kierowcy. Jednak mimo to nie wprowadzone zostały żadne korekty.



Jak się zauważa, przejezdne rzekomo drogi istnieją niekiedy tylko na wirtualnych mapach. W rzeczywistości zaś mogą prowadzić donikąd.