Nawet sześć lat więzienia grozi parze turystów z Francji, którzy zabrali 40 kilogramów białego piasku z plaży na Sardynii. Łup próbowali wywieźć z wyspy w 14 plastikowych butelkach.

Piasek znaleźli funkcjonariusze włoskiej Gwardii Finansowej w bagażniku samochodu podczas kontroli przy wjeździe na prom w Porto Torres. Wracający do Francji podróżni zabrali piasek z plaży w miejscowości Chia jako "pamiątkę z wakacji" na włoskiej wyspie - podały lokalne media.

Piasek na Sardynii

Para Francuzów tłumaczyła, że nie wiedziała, iż jest to zabronione.

Turyści usłyszeli zarzut kradzieży, a za dodatkową okoliczność obciążającą uznano to, że przywłaszczyli sobie dobro użytku publicznego. Grozi im do 6 lat więzienia.



Turysta chodził bez koszulki po nadmorskim miasteczku. Słono za to zapłaci 250 euro, czyli równowartość ponad 1000 złotych. Taką grzywnę wymierzono turyści... zobacz więcej » Władze Sardynii od kilku lat stanowczo walczą z masowym zjawiskiem kradzieży piasku, muszelek i kamieni z tamtejszych plaż.



Na lotnisku w Cagliari zatrzymano z kolei turystów, którzy próbowali wywieźć cenne okazy muszli. Ich narodowości nie podano. Miejscowe stowarzyszenie obrońców plaż Sardynii poinformowało, że podróżni otrzymali kary po 3 tysiące euro.

Na początku sierpnia informowaliśmy, że dziesięć ton piasku i kamieni, które turyści próbowali wywieźć na pamiątkę z Sardynii powróciło na swoje miejsce w naturze. Takie zasoby przekazała dyrekcja lotniska w Olbii.