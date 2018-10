Wicepremier i szef ministerstwa spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini powiedział w środę, że jeśli Unia Europejska będzie dalej krytykować rząd w Rzymie i jego budżet, to on będzie miał ochotę dać jeszcze więcej pieniędzy obywatelom. Tak skomentował odrzucenie projektu budżetu na 2019 rok przez Komisję Europejską.

W wywiadzie dla włoskiej komercyjnej stacji radiowej Rtl Salvini oświadczył, że "jeśli dalej będą wymierzać nam policzki na oślep, to przyjdzie mi ochota, by dać więcej pieniędzy Włochom".

W ten sposób odniósł się między innymi do zapisanego w odrzuconym projekcie budżetu tzw. dochodu podstawowego dla najbiedniejszych i bezrobotnych. Jest on krytykowany przez Komisję Europejską jako jeden z elementów zwiększających wydatki, a zatem i deficyt.

"To atak na włoską gospodarkę"

Bezprecedensowa decyzja Komisji Europejskiej. "Nie widzieliśmy innej możliwości" Komisja Europejska zdecydowała we wtorek o odrzuceniu projektu budżetu Włoch na... zobacz więcej » Według Salviniego "wszystkie projekty budżetu zaaprobowane w minionych latach w Brukseli doprowadziły do wzrostu zadłużenia o 300 miliardów euro". - My jesteśmy tu, by poprawić życie Włochów - dodał.



Odrzucenie projektu przyszłorocznego budżetu, opracowanego przez rząd Giuseppe Contego, szef MSW nazwał "atakiem z powodu uprzedzeń".

- To atak na włoską gospodarkę, bo ktoś chce kupić nasze firmy za bezcen - ocenił.

We wtorek zarówno on, jak i wicepremier Luigi Di Maio z Ruchu Pięciu Gwiazd oraz premier Conte odrzucili możliwość korekty budżetu.

Komisja Europejska dała na to rządowi Włoch trzy tygodnie.