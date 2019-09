Prawie 200 tysięcy obcokrajowców od początku roku zostało ukaranych mandatami w Rzymie. To ponad dwa razy więcej niż w całym 2018 roku. Kary płaci jednak tylko co siódmy z nich.

Rzymskie wakacje dla cudzoziemców, którzy zwiedzają miasto na skuterze, przyjeżdżają samochodem bądź go wynajmują coraz częściej kończą się mandatem za parkowanie w niedozwolonym miejscu lub za darmo tam, gdzie jest to płatne, za jazdę pasem dla autobusów, a także za nadmierną prędkość i inne niebezpieczne zachowania.

Mandaty w Rzymie