Gratka dla fanów magazynu Playboy – pod aukcyjny młotek trafią rzeczy należące do Hugh Hefnera. Wylicytować będzie można między innymi czarną piżamę, czerwoną kurtkę, a także kolekcję numerów miesięcznika, które niegdyś należały do założyciela pisma.

Aukcja odbędzie się w dniach 30 listopada -1 grudnia w Los Angeles. Jak informuje Julien’s Auctions, oprócz kolekcji miesięcznika na sprzedaż zostaną wystawione także inne przedmioty należące do Hefnera m.in. biała czapka kapitana, specjalna edycja gry Monopoly z 1974 roku z pionkami w kształcie króliczków Playboy’a, spinki do mankietów z logo marki, a także paszport z 2016 roku i Biblia.

Na aukcji pojawi się też piżama Hefnera Playboy Mansion przejmie nowy właściciel. Hugh Hefner tylko wynajmował willę Hugh Hefner, znany miliarder i założyciel "Playboya" zamieszkiwał ją o... zobacz więcej » oraz jego czerwona kurtka. Oczekuje się, że zostaną one wylicytowane za odpowiednio dwa i pięć tysięcy dolarów.

Najwięcej trzeba będzie jednak zapłacić właśnie za jego prywatną kolekcję numerów miesięcznika, których wartość szacuje się nawet na czterdzieści tysięcy dolarów.

Całość zysków z aukcji zostanie przekazana, założonej w 1964 roku, fundacji Hefnera. Jej głównym celem jest walka o zachowanie swobód obywatelskich, szczególnie praw dla grupy LGBT, czy legalizacji marihuany.

- Mój ojciec żył niezwykłym życiem jako pionier wydawniczy, społeczny i kulturalny. Pozostawił po sobie spuściznę, którą jego fundacja będzie utrwalać – powiedziała córka Hefnera, Christine Hefner.

Piotruś Pan

Hugh Hefner zmarł w ubiegłym roku w wieku 91 lat. Jak pisze agencja Reutera, Hefner, którego imperium składało się między innymi ze sztandarowego miesięcznika, telewizji, filmów, a także klubów i rezydencji, bywał określany jako zainteresowany seksem Piotruś Pan (nawiązując do postaci chłopca, który nie chciał dorosnąć). Agencja AP nazywa Hefnera "palącym fajkę hedonistą". W jego legendarnej rezydencji o nazwie Playboy Mansion mieszkało nawet siedem młodych blondynek, co pokazano w emitowanym od 2005 do 2010 roku reality show "Króliczki Playboya".