To będzie przełomowy rok pod względem cyfryzacji polskiej służby zdrowia. O rynek walczą już firmy prywatne - donosi piątkowa "Rzeczpospolita".

Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", "Asseco Poland w piątek ogłosi nową usługę: aplikację na smartfony skierowaną do pacjentów". Rewolucja dla pacjentów. Problemy z nieczytelnymi receptami odejdą do lamusa Od stycznia w każdej aptece można zrealizować elektroniczne recepty - poinformow... zobacz więcej »



- Ważne jest, aby zarówno pacjent, jak i jednostki medyczne posiadały narzędzia upraszczające wzajemną wymianę informacji – podkreśla w rozmowie z gazetą Krzysztof Groyecki, wiceprezes Asseco Poland.

Cyfryzacja służby zdrowia

"Rozwój aplikacji mobilnych i telemedycyny wpisuje się w scenariusz cyfryzacji polskiej służby zdrowia" - zaznacza gazeta.



- Plany Ministerstwa Zdrowia na 2019 r. są bardzo ambitne: pełne wdrożenie e-recepty, pilotaż e-skierowania, wdrożenie nowych funkcjonalności na internetowym koncie pacjenta i przygotowanie do wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej – wymienia w rozmowie z "Rz" Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za cyfryzację.



Dodaje, że "aktualnie trwa włączanie do systemu e-zdrowie wszystkich gabinetów, przychodni, szpitali i izb przyjęć".



"Na cyfryzację usług medycznych stawia cała Unia Europejska. Tylko do 2020 r. Polska otrzyma w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych niemal 13 miliardów złotych na działania związane z ochroną zdrowia Polaków, w tym na rozwój infrastruktury i telemedycyny" - pisze w piątek "Rzeczpospolita".

E-recepty

"Aktualnie 99,9 proc. aptek i punktów aptecznych jest podłączonych do platformy e-zdrowie i może realizować e-recepty" - przypomina dziennik.

"Resort zdrowia podkreśla, że korzyści płynące z e-recept to m.in. oszczędność pieniędzy oraz czasu. W przypadku lekarzy można go będzie poświęcić pacjentom. Z punktu widzenia pacjenta istotne jest natomiast mniejsze ryzyko wydania nieprawidłowego lekarstwa oraz większa dostępność terapii" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

- Ponad 99 procent lekarzy wystawia elektroniczne zwolnienia – informował w styczniu ZUS. Zdaniem prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertrudy Uścińskiej lekarze przekonali się do tego rozwiązania i uznali je za duże usprawnienie ich pracy.

Od 1 grudnia w całej Polsce lekarze mogą wystawiać zwolnienia wyłącznie w postaci elektronicznej. Papierowe są wykorzystywane jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie przerwy w dostawach prądu czy braku dostępu do internetu.