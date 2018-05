Rzecznik brytyjskiej premier Theresy May zapewnił w poniedziałek, że jej rząd jest "zdeterminowany, by pozbyć się osób zaangażowanych w pranie pieniędzy w Wielkiej Brytanii". To reakcja na raport w sprawie przechowywania pieniędzy rosyjskich oligarchów w kraju.

Jak zapewnił, rząd "wykorzysta wszystkie uprawnienia", by podjąć "zdecydowane kroki" wobec tych, którzy zagrażają bezpieczeństwu kraju.



Rosyjski oligarcha musiał oddać prywatne odrzutowce. To efekt amerykańskich sankcji Rosyjski miliarder Oleg Deripaska musiał zwrócić trzy prywatne odrzutowce leasin... zobacz więcej » - Wielka Brytania przyjęła wiodącą rolę w światowej walce przeciwko zakazanym działaniom finansowym. Przestępcy powinni nie mieć wątpliwości, że dotrzemy do nich, do ich dóbr i pieniędzy - podkreślił.

Raport

Deklaracja rzecznika szefowej brytyjskiego rządu padła po tym, jak w poniedziałek rano opublikowany został raport parlamentarnej komisji ds. polityki zagranicznej wzywający rząd w Londynie do ostrzejszego kontrolowania pieniędzy rosyjskich oligarchów mieszkających lub inwestujących w Wielkiej Brytanii.



"Odwracanie wzroku od roli Londynu w przechowywaniu pieniędzy uzyskanych w ramach powiązanej z Kremlem korupcji stwarza ryzyko wysłania komunikatu, że Wielka Brytania nie traktuje poważnie konieczności konfrontacji z pełnym spektrum działań ofensywnych ze strony prezydenta (Władimira) Putina" - napisano w podsumowaniu raportu zatytułowanego "Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii".



Komisja, w skład której wchodzi po pięciu posłów rządzącej Partii Konserwatywnej i opozycyjnej Partii Pracy oraz jeden deputowany Szkockiej Partii Narodowej, ostrzegła, że przechowywane w kraju środki "mogą być wykorzystane w każdej chwili, pośrednio lub bezpośrednio, do wsparcia działań prezydenta Putina mających na celu obalenie międzynarodowego systemu zasad, a także do osłabienia naszych sojuszników i wzajemnie wspierających się organizacji międzynarodowych (np. UE i NATO - red.), na których opiera się polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii".

Posłowie wezwali jednocześnie premier Theresę May do "nałożenia sankcji na większą liczbę powiązanych z Kremlem osób, w tym używając nowych uprawnień (...) pozwalających na karanie za poważne naruszenia praw człowieka".



Jak dodali, brytyjski rząd powinien blisko współpracować z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi i G7, aby załatać "dziury w reżimie sankcyjnym, które pozwalają Rosji na emitowanie długu przy pomocy objętych obostrzeniami instytucji".



"Rząd musi okazać silniejsze polityczne przywództwo, kładąc kres napływowi brudnych pieniędzy do Wielkiej Brytanii. W ramach tego powinien skierować wystarczające środki i możliwości do dyspozycji odpowiednich agencji, a także wzmocnić mechanizmy wymiany informacji (z innymi krajami - red.)" - ocenili.

Odpowiedź Moskwy

Sankcje przeciwko Rosji. "Putinowi trudno je będzie bagatelizować" Zachodnie sankcje, których ostatnia runda jest wymierzona w rosyjskich oligarchó... zobacz więcej » Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, komentując raport komisji powiedział w poniedziałek: - Jesteśmy świadkami dość bezprecedensowej rusofobicznej manii ze strony Wielkiej Brytanii. Ma ona różne przejawy, w tym i takie.

- Po takich działaniach Wielkiej Brytanii inwestorzy z dowolnego kraju mogą zetknąć się z sytuacją, w której ich inwestycje nazwane zostaną "brudnymi pieniędzmi" - dodał rzecznik prezydenta Władimira Putina.



Pieskow ocenił, że wywołana została "fala rusofobii" i ocenił, że jej przyczyną jest sprawa próby otrucia w Anglii byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu i współpracownika wywiadu brytyjskiego Siergieja Skripala. Przy czym sprawę Skripala przedstawiciel Kremla nazwał "prowokacją urządzoną przez stronę brytyjską".

Napięte relacje

Stosunki między Wielką Brytanią a Rosją są wyjątkowo napięte po dokonanej w marcu próbie zabójstwa na terenie Anglii Skripala i jego córki Julii.

Rząd w Londynie obciążył odpowiedzialnością za ten atak władze w Moskwie i wydalił z kraju 23 rosyjskich dyplomatów. Podobnie zareagowało ponad 20 państw sojuszniczych, w tym Polska.