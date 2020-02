Irlandzkie linie lotnicze Ryanair złożyły ofertę zakupu nowych Boeingów 737 MAX 10 - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera. Przewoźnik nie spodziewa się finalizacji zamówienia do czasu ponownego dopuszczenia tych samolotów do ruchu.

Dyrektor generalny Ryanaira Michael O'Leary poinformował, że firma prowadzi z amerykańskim producentem samolotów rozmowy dotyczące umowy na 230-osobowe modele 737 MAX 10. Nie ujawniono liczby maszyn, które miałyby zasilić flotę Ryanaira.



Irlandzkie linie lotnicze są jednym z największych klientów Boeinga, jeśli chodzi o modele MAX. Wcześniej złożyły zamówienie opiewające na 210 maszyn 737 MAX 200, z których każda może zabrać na pokład 197 pasażerów. Pierwsze 55 egzemplarzy miało trafić do przewoźnika latem 2020 r., jednak termin oczekiwanej dostawy przesunięto na lato 2021 r.

Dwie katastrofy

Wszystkie maszyny B737 MAX zostały uziemione na całym świecie w marcu ubiegłego roku po dwóch katastrofach, w których zginęło w sumie 346 osób. Ich przyczyną było najprawdopodobniej wadliwe oprogramowanie systemu MCAS automatycznie zapobiegającemu przeciągnięciu (utracie siły nośnej).



Amerykańska Federalna Agencja Lotnictwa (FAA) oświadczyła, że Boeing 737 Max musi spełnić najwyższe standardy certyfikacyjne, aby mógł zostać ponownie dopuszczony do lotów. "Nie wyznaczyliśmy żadnego terminu zakończenia procedury certyfikacyjnej" - podkreśliła FAA.



21 stycznia 2020 r. amerykański koncern lotniczy przyznał, że teraz liczy się z tym, że maszyny typu B737 MAX pozostaną objęte zakazem lotów przynajmniej do połowy tego roku. Wcześniej firma spodziewała się, że B737 MAX dostanie zgodę na loty już w najbliższych miesiącach.

Firma na minusie

W środę Boeing zgłosił 636 mln dolarów straty za 2019 r. Jest to pierwszy taki przypadek od 1997 r. i znaczny kontrast w porównaniu z raportowanym za 2018 r. zyskiem rzędu 10,4 mld dolarów. Między innymi w związku z kłopotami z B737 MAX tytuł największego producenta samolotów na świecie trafił w ręce konkurencyjnego Airbusa.