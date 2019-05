Pasażerowie planujący we wtorek podróż z i do włoskich portów lotniczych muszą przygotować się na utrudnienia. Powodem jest planowany 24-godzinny strajk pracowników lotnisk i kontrolerów ruchu lotniczego. Odwołano między innymi rejsy z i do Polski.

Wtorkowy strajk organizują cztery związki zawodowe reprezentujące pilotów, personel pokładowy i personel naziemny. Pracownicy domagają się poprawy warunków zatrudnienia i lepszych płac.

Strajk rozpocznie się o godzinie 24.00 w nocy z poniedziałek na wtorek i potrwa całą dobę. Największe utrudnienia mają dotyczyć połączeń z lotniskami w Mediolanie i Rzymie.

Odwołane loty

Alitalia odwołała połowę lotów zaplanowanych na wtorek, a także niektóre rejsy zaplanowane na późny wieczór w poniedziałek i wczesny poranek w środę. Łącznie chodzi o ponad 300 rejsów, głównie na trasach krajowych. Przewoźnik ma jednak nadzieje, że uda mu się obsłużyć wszystkie loty zaplanowane w godzinach szczytu, czyli 7-10 rano i 18-21 wieczorem.

Ponadto 30 wtorkowych połączeń z i do włoskich lotnisk odwołał easyJet. - Chociaż jest to poza naszą kontrolą, chcielibyśmy przeprosić klientów za wszelkie niedogodności i zapewniamy, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zminimalizować wszelkie zakłócenia - powiedział rzecznik prasowy przewoźnika, cytowany przez portal The Independent.

Także z Polski

Blisko 40 rejsów odwołał także irlandzki Ryanair. Na liście znalazły się także połączenia między Krakowem a Bolonią:

- FR4321 Bolonia - Kraków, planowana godzina przylotu 14.00.

- FR4322 Kraków - Bolonia, planowana godzina odlotu 14.25.

Ryanair wszystkim klientom, których połączenia się nie odbędą, wysłał wiadomość e-mail oraz SMS. Klienci mogą sprawdzić status swojego lotu także na stronie przewoźnika.

Komunikat w sprawie strajku zamieścił na swojej stronie także węgierski Wizz Air. "Podobnie jak w przypadku wielu innych linii lotniczych, może to mieć wpływ na nasze loty" - wskazano.

Przedstawiciele linii radzą, by pasażerowie przybyli na lotnisko możliwie najwcześniej przed odlotem i na bieżąco sprawdzali pocztę elektroniczną oraz informacje o lotach na stronie przewoźnika lub w aplikacji mobilnej.