Irlandzkie linie lotnicze Ryanair ogłosiły, że 104 loty do i z Belgii zostaną odwołane w piątek 10 sierpnia z powodu strajku ogłoszonego przez związki zawodowe pilotów. Do akcji przyłączyły się również załogi w Szwecji i Irlandii.

"Związki pilotów w Belgii wezwały do niepotrzebnego strajku w piątek 10 sierpnia, zostaliśmy więc zmuszeni do odwołania 104 lotów z/do Belgii spośród ponad 2,4 tys. planowych lotów tego dnia w Europie" - poinformował Ryanair w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze.

Więcej odwołanych lotów

Jak dodano, pasażerowie zostali poinformowani drogą mailową lub SMS-em, że przewoźnik zaoferuje im alternatywne loty lub zostaną im zwrócone pieniądze za bilet.

W środę związki zawodowe Christian Trades Union i Belgian Cockpit Association (BeCA) wezwały swoich członków do strajku 10 sierpnia. Chociaż nie jest jasne, ilu pilotów włączy się do akcji, Ryanair z tygodniowym wyprzedzeniem poinformował dużą liczbę swoich klientów o odwołaniu ich lotów.

Na strajk zdecydowały się również związki pilotów w Szwecji (SPF) oraz w Irlandii (FORSA). W pierwszym przypadku odwołano 10 sierpnia 22 loty z/do Szwecji , a w drugim 20 lotów z/do Irlandii.

Swedish Customer Notice: pic.twitter.com/Vj8h72jT3Q — Ryanair (@Ryanair) 3 sierpnia 2018

Duże utrudnienia

Szwecja, Belgia i Irlandia, to jednak nie jedyne kraje, których mogą dotyczyć utrudnienia.

"Zostaliśmy również powiadomieni o możliwych akcjach strajkowych pilotów w Niemczech i Holandii, które, naszym zdaniem, będą skoordynowane i będą miały miejsce 10 sierpnia" - poinformował we wcześniejszym oświadczeniu Ryanair. Jak dodano, w ostatnich dniach zostały wysłane zaproszenia do rozmów do każdego ze związków.

"W międzyczasie poprosiliśmy związki zrzeszające pilotów, aby zawiadomiły nas z 7-dniowym wyprzedzeniem o planowanych strajkach, abyśmy mogli powiadomić naszych klientów o odwołanych lotach i zaoferować im alternatywne loty lub zwrot pieniędzy" - dodano.

Przed możliwym strajkiem niemieccy piloci ze związku Vereinigung Cockpit (VC) ostrzegli na początku tygodnia. Jak poinformowano, strajk poparło 96 procent uczestników głosowania. Mimo takich wyników, związek dał czas przewoźnikowi do 6 sierpnia na złożenie kolejnej oferty.

Walka o jednakowe warunki

Związki zawodowe w Ryanair domagają się, by w całej Europie umowy o pracę były zawierane na podstawie prawa lokalnego, a nie prawa irlandzkiego oraz by wszystkim oferowano takie same warunki, bez względu na to, czy są zatrudnieni bezpośrednio przez przewoźnika, czy też za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Wysuwane są też żądania płacowe.



Ryanair twierdzi, że warunki, jakie zapewnia swoim pracownikom, są konkurencyjne i często lepsze od tych, które oferują jego rywale, a żądania związków są nieuzasadnione.

Przypomnijmy, że wtorek szef linii Michael O'Leary powiedział, że w związku z rozszerzeniem strajków możliwe jest przeniesienie personelu i samolotów do Polski, by uniknąć strat dla firmy.

Kolejny raz

Irlandzkie linie lotnicze Ryanair odwołały ponad 600 lotów w dniach 25-26 lipca. Powodem były strajki personelu kabinowego w Hiszpanii, Portugalii i Belgii. Dodatkowo w lipcu odbyły się trzy strajki zorganizowane przez Irlandzkie Stowarzyszenie Pilotów IALPA.

Szef Ryanaira Michael O'Leary przy okazji publikacji wyników za pierwszy kwartał ostrzegł, że jeśli strajki będą kontynuowane, przewoźnik będzie zmuszony dokonać przeglądu zimowego rozkładu, co w konsekwencji może doprowadzić do ograniczenia liczby samolotów w bazach i redukcji zatrudnienia.

Ryanair lata w 37 krajach z 86 baz. W zeszłym roku przewiózł 130 mln pasażerów.