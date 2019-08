Wakacje. Czego nie można spakować do bagażu?

Wakacje. Czego nie można spakować do bagażu?

Odtwórz: Wakacje. Czego nie można spakować do bagażu?

Odtwórz: Wakacje. Czego nie można spakować do bagażu?

Irlandzki Wysoki Trybunał zakazał pilotom linii lotniczej Ryanair w Dublinie udziału w strajku zapowiedzianym na najbliższy czwartek i piątek. W środę ma zapaść także decyzja w podobnej sprawie w Wielkiej Brytanii.

Irlandzcy piloci Ryanaira na początku sierpnia zagłosowali za zorganizowaniem strajku. Warunkiem rezygnacji z tych planów miało być spełnienie ich żądań płacowych. W trakcie mediacji, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu, nie udało się jednak dojść do porozumienia w tej sprawie.

Dlatego irlandzcy piloci na ten tydzień zapowiedzieli organizację 48-godzinnego strajku.

Ryanair zwrócił się jednak do sądu, aby nie dopuścić do strajku zaplanowanego przez organizację FORSA. Prawnik przewoźnika argumentował w środę przed sądem, że irlandzki związek ogłosił strajk jeszcze przed zakończeniem procedury mediacyjnej oraz że akcja protestacyjna byłaby pogwałceniem porozumienia, jakie Ryanair i FORSA zawarły w zeszłym roku.



Środowy wyrok oznacza, że strajk musi zostać przesunięty do czasu wyjaśnienia przed sądem, czy FORSA rzeczywiście złamała zapisy tamtego porozumienia. Linie lotnicze w komunikacie z zadowoleniem przyjęły decyzję Wysokiego Trybunału, która - jak podkreślono - uniemożliwi "mniejszości irlandzkich pilotów" udział w akcji strajkowej.

Będzie więcej lotów na trasach krajowych. Na liście cztery miasta Polskie Linie Lotnicze LOT od sezonu zimowego uruchomią dodatkowe rejsy między W... zobacz więcej » W ciągu dnia oczekiwana jest decyzja sądu w Wielkiej Brytanii w sprawie strajku zapowiedzianego również na czwartek i piątek przez tamtejszych pilotów Ryanaira, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pilotów Brytyjskich Linii Lotniczych (BALPA). Domagają się oni podwyżek i poprawy warunków pracy.

Strajk w Portugalii

Tymczasem w środę rozpoczął się pięciodniowy strajk personelu pokładowego Ryanaira w Portugalii, zrzeszonego w Krajowym Związku Zawodowym Personelu Lotnictwa Cywilnego (SNPVAC).

"Strajk jest próbą ponownego zwrócenia uwagi na problemy, z jakimi borykają się członkowie załogi Ryanaira, sposobu w jaki Ryanair działa w Portugalii oraz całkowitą bezkarność, z jaką działa Ryanaira" - powiedziała, cytowana przez Reutera, Luciana Passos, prezes SNPVAC.

Agencja podała jednak, że nie ma odwołanych lotów ani poważnych opóźnień. O tym, że obejdzie się bez poważnych zakłóceń, uspokajał także sam przewoźnik. Jak tłumaczyła portugalska agencja prasowa Lusa, powodem jest wymagany przez rząd warunek realizacji minimalnego poziomu usług. SNPVAC skrytykowała ten wymóg, określając go jako kolejną próbę podjętą przez władze w celu osłabienia prawa pracowników do strajku.

Ryanair rozważa zamknięcie niektórych baz. "Rozpoczynamy serię rozmów" Linia lotnicza Ryanair ogłosiła, że będzie zmuszona do ograniczenia liczby połąc... zobacz więcej » To jednak nie koniec możliwych utrudnień w najbliższych tygodniach. Bez porozumienia zakończyły się bowiem wtorkowe, trwające 7 godzin, mediacje ze związkami reprezentującymi personel pokładowy w Hiszpanii. Tym samym nadal podtrzymują oni plany dziesięciodniowych strajków, które miałyby się odbyć w przyszłym miesiącu.

Zwolnienia

Największa tania linia lotnicza w Europie już w ubiegłym roku zmagała się z falą strajków organizowanych przez pilotów i personel pokładowy, tym samym zmuszając przewoźnika do odwołania setek rejsów.

Jak pisze agencja Reutera, Ryanairowi udało się stłumić spory, osiągając porozumienia w sprawie warunków zatrudnienia ze związkami zawodowymi w wielu krajach Europy. Pracowników zrzeszonych w związkach miała jednak ponownie rozwścieczyć informacja podana pod koniec lipca przez dyrektora wykonawczego Ryanaira Michael O'Leary'ego.

Oświadczył on bowiem, że linie zatrudniają 500 pilotów i 400 osób załogi pokładowej ponad swoje potrzeby i w związku z w najbliższym miesiącach zaplanowane są etapowe zwolnienia.