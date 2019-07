Linia lotnicza Ryanair ogłosiła, że będzie zmuszona do ograniczenia liczby połączeń lub nawet zamknięcia niektórych baz w przyszłym roku. Decyzja spowodowana jest opóźnieniami w dostawach samolotów Boeing 737 MAX.

Ryanair oczekiwał na dostawę 58 samolotów przed następnym latem. Teraz linia lotnicza spodziewa się dostarczenia 30 modeli Boeinga.

Skorygowanie celów

Linia lotnicza rozważa też zamknięcie niektórych baz.



- Rozpoczynamy serię rozmów z naszymi portami lotniczymi, aby określić, które bazy Ryanaira osiągają słabsze wyniki lub ponoszą straty. Na ich podstawie zdecydujemy, których z nich będzie dotyczyło ograniczenie połączeń lub zamknięcie baz od listopada 2019 roku - powiedział szef Ryanaira Michael O’Leary. Boeing z dużym spadkiem realizacji zamówień W pierwszej połowie 2019 roku Boeing odnotował 37-procentowy spadek w realizacji... zobacz więcej »



W oświadczeniu Ryanaira napisano, że linia lotnicza będzie prowadziła rozmowy ze swoimi pracownikami i związkami zawodowymi o planowanych zamknięciach, które - według przewoźnika - będą "bezpośrednio spowodowane" opóźnieniami w dostarczeniu samolotów Boeing 737 MAX.



Linia lotnicza przewiduje, że przewiezie 157 milionów pasażerów rocznie do 2021 roku. To o 5 milionów mniej w stosunku do poprzednich zamierzeń. Obniżono też tempo wzrostu liczby pasażerów w przyszłorocznym sezonie letnim w 2020 roku z 7 do 3 proc. Jak wylicza "The Guardian" linia lotnicza ograniczy liczbę zaplanowanych na przyszły rok połączeń o 30 tysięcy.



Kilka dni temu grupa American Airlines Holdings poinformowała, że do pierwszych dni listopada w rozkładach lotów nie będzie uwzględniać samolotów Boeing 737 Max i zawiesi z tego powodu około 115 połączeń dziennie.

Dwie katastrofy

Pod koniec czerwca firma Boeing podała, że prawdopodobnie przynajmniej do września potrwa usuwanie nowej usterki w samolotach 737 Max, wykrytej przez FAA. Niektórzy analitycy sądzą, iż 737 Max nie powróci do lotów komercyjnych do końca roku.



W marcu wszystkie samoloty Boeing 737 Max zostały uziemione w rezultacie dwóch katastrof - w Indonezji w październiku 2018 roku i w Etiopii w marcu - w których łącznie zginęło 346 ludzi.



Przyczyną tych katastrof był najprawdopodobniej błąd oprogramowania systemu MCAS, który automatycznie zapobiega utracie siły nośnej.

W Polsce Ryanair jest największym przewoźnikiem pod względem liczby przewiezionych pasażerów. W ubiegłym roku w polskich portach lotniczych obsłużył 11,6 miliona pasażerów.