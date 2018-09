Ryanair poinformował o anulowaniu 190 z 2400 lotów zaplanowanych na najbliższy piątek. Powodem jest strajk części personelu pokładowego przewoźnika w Hiszpanii, Belgii, Holandii, Portugalii, we Włoszech i w Niemczech. Zgodnie z szacunkami utrudnienia dotkną 30 tysięcy pasażerów. Na liście odwołanych lotów nie brakuje połączeń z Polski.

"Przepraszamy klientów, których dotknęły niepotrzebne strajki w piątek, dołożyliśmy wszelkich starań, by ich uniknąć, zaoferowaliśmy umowy o uznaniu związków zawodowych, układy zbiorowe i podpisanie umów opartych na prawie krajowym w 2019 roku" - tłumaczył, cytowany w komunikacie, Kenny Jacobs.

Irlandzka linia lotnicza dodała, że pasażerowie otrzymali we wtorek rano e-maile i SMS-y z informacją o anulowaniu lotu.

Odwołane loty

W piątek odwołanych zostanie 190 spośród 2400 lotów. Oznacza to utrudnienia dla 30 tysięcy pasażerów Ryanaira.

Na liście są też loty z i do polskich portów lotniczych:

- FR3048 Porto - Kraków, wylot o 7.00

- FR3047 Kraków - Porto, wylot o 12.00

- FR1711 Berlin-Schoenefeld - Kraków, wylot o 11.05

- FR1712 Kraków - Berlin-Schoenefeld, wylot o 12.45

Postęp w negocjacjach

Mimo zorganizowanej akcji strajkowej przewoźnik poinformował, że w ostatnich tygodniach poczynił postępy w negocjacjach z częścią związków zawodowych.

"Doszło do zawarcia umów z pilotami i/lub personelem pokładowym w Irlandii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Niemczech" - czytamy w komunikacie.

"W ciągu ostatnich dwóch tygodni Ryanair napisał do związków zawodowych zrzeszających pilotów w Belgii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii i w Niemczech, zapraszając ich do wynegocjowania porozumień podobnych do tych, które zostały osiągnięte ze związkiem FORSA w Irlandii, zarówno dla pilotów jak i personelu pokładowego" - dodano.

Przedstawiciele linii lotniczej wskazali również, że Ryanair zgodził się na przejście na umowy lokalne, "tak szybko, jak to możliwe w 2019 roku". To jeden z punktów spornych w rozmowach ze związkami.

Pracownicy irlandzkiego przewoźnika - piloci, personel naziemny i pokładowy - domagają się, by ich umowy były oparte na prawie obowiązującym w ich kraju zamieszkania, a nie w Irlandii. Chcą także poprawy warunków zatrudnienia.

Nie pierwszy raz

Przypomnijmy, że w połowie września odbył się strajk pilotów i personelu pokładowego Ryanaira w Niemczech. Z tego powodu odwołano 150 z 400 lotów z i do portów lotniczych u naszych zachodnich sąsiadów. Problemy nie ominęły także pasażerów z Polski.

Podczas pierwszej fali strajków z 10 sierpnia br. wykonywania pracy odmówili piloci Ryanaira w Niemczech, Holandii, Belgii i Szwecji. W konsekwencji linie musiały odwołać około 400 połączeń, czyli jedną szóstą zaplanowanych na tamten dzień lotów w Europie, co dotknęło około 55 tysięcy pasażerów.