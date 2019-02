Włoski urząd do spraw konkurencji nałożył na linie Ryanair i Wizz Air kary finansowe za wprowadzenie zmian w polityce bagażowej. Przewoźnicy w odpowiedziach przesłanych tvn24bis.pl zapowiedzieli, że będą odwoływać się od tej decyzji.

Chodzi o zmiany, które weszły w życie 1 listopada ubiegłego roku. Zgodnie z nimi na pokładzie samolotu należącego do linii Ryanair i Wizz Air można bezpłatnie przewozić tylko bagaż mieszczący się pod siedzeniem.

Ryanair i Wizz z karami

Włoski regulator uznał, że wprowadzone przepisy są "niewłaściwą praktyką handlową", która "wprowadza klientów w błąd w sprawie właściwej ceny biletu, nie wliczając do taryfy podstawowej zasadniczej części kontraktu z przewoźnikiem lotniczym, jaką jest >>duży bagaż podręczny<<".

Na przewoźników nałożono kary: 3 mln euro ma zapłacić Ryanair, a 1 mln euro - Wizz Air.



Domagając się od 5 do 25 euro dodatkowej opłaty za bagaż podręczny, "oba przedsiębiorstwa przeprowadziły w sposób nieprzejrzysty podwyżkę cen biletów" - uznał włoski regulator.



Urząd zażądał także, by obie linie lotnicze odniosły się do czwartkowej decyzji w ciągu 60 dni.



Będzie odwołanie

Wysłaliśmy zatem pytania do przewoźników w tej sprawie.

Przedstawiciele węgierskiej linii lotniczej zapewnili, że "polityka bagażowa Wizz Air jest w pełni zgodna z prawem. W związku z tym będziemy wnosić o natychmiastową kontrolę sądową decyzji włoskiego urzędu ds. konkurencji".

"Nasza transparentna polityka bagażowa gwarantuje każdemu pasażerowi możliwość wzięcia na pokład bezpłatnie jednej sztuki bagażu podręcznego, a także skorzystania z ponad 50 różnych płatnych opcji, dzięki którym pasażerowie muszą zapłacić tylko za te dodatkowe usługi, których potrzebują. Z uwagi na fakt, że sprawa jest w toku, Wizz Air nie będzie udzielać dalszych komentarzy dotyczących tego orzeczenia" - dodano w przesłanej nam odpowiedzi.

Odwołanie od decyzji zapowiedzieli także przedstawiciele Ryanaira. "Będziemy natychmiast odwoływać się od tej decyzji. Urząd ds. konkurencji nie ma podstaw do wydania decyzji, która dotyczy bezpieczeństwa lotniczego, wygody klienta czy punktualności, a nasza polityka dotycząca bagażu jest przejrzysta i korzystna dla konsumentów" - czytamy w stanowisku irlandzkiego przewoźnika.