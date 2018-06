Rosja i Arabia Saudyjska pogłębią współpracę w sektorze naftowym

Saudyjski następca tronu Muhammed ibn Salman zapowiedział prezydentowi Władimirowi Putinowi, że Rijad chce pogłębić współpracę z Rosją w sektorze naftowym. Wkrótce potem ministrowie energii obu krajów poinformowali, że ta kooperacja zostanie rozszerzona.

Muhammed ibn Salman powiedział podczas spotkania z Putinem w Moskwie, że współpraca Rosji i Arabii Saudyjskiej w kwestiach dotyczących ropy i gazu jest korzystna dla całego świata.



Putin zapewnił następcę tronu, że cieszy go jego przybycie na otwarcie mistrzostw świata w piłce nożnej.

Wkrótce potem rosyjski minister ds. energii Aleksandr Nowak i jego saudyjski odpowiednik Chalid ibn Abd al-Aziz al-Falih, którzy również spotkali się w Moskwie, poinformowali w oświadczeniu, że współpraca obu krajów w sektorze naftowym zostanie rozszerzona.



Nowak i Falih uzgodnili też, że będą pracować nad kompleksowym porozumieniem dwustronnym.

Ograniczenie produkcji