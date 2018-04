Odtwórz: Giganci pokazali nowe modele smartfonów. Sprawdź, co oferują

Resort handlu USA zabronił amerykańskim firmom sprzedawania części dla chińskiej korporacji telekomunikacyjnej ZTE Corp., która złamała prawo, dostarczając nielegalnie Iranowi i Korei Północnej sprzęt telekomunikacyjny - poinformował w poniedziałek minister handlu Wilbur Ross.

Stany Zjednoczone nałożyły już w marcu 2017 roku na ZTE karę w wysokości 1,2 mld dol. za złamanie embarga na eksport do Iranu i Korei Północnej.

W poniedziałek Ross ogłosił, że chiński gigant telekomunikacyjny ponownie złamał prawo. W związku z tym amerykańskie firmy nie będą mogły dostarczać mu komponentów do produkcji jego towarów.



Zakaz obejmuje takie części jak mikroprocesory czy rutery, które mogą być wykorzystywane do szyfrowania danych.



Również w poniedziałek główna brytyjska agencja ds. cyberbezpieczeństwa NCSC (National Cyber Security Centre) ostrzegła firmy sektora telekomunikacyjnego, by nie korzystały z usług bądź sprzętu ZTE Corp.



- NCSC ocenia, że nie sposób ograniczyć zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego wynikających z korzystania ze sprzętu lub usług ZTE w obrębie brytyjskiej infrastruktury telekomunikacyjnej - oznajmił dyrektor techniczny NCSC Ian Levy.

Zakaz

W styczniu Republikanie w Kongresie zgłosili projekt ustawy zakazującej amerykańskim organizacjom rządowym korzystania i zamawiania usług oraz sprzętu telekomunikacyjnego powiązanego z takimi chińskimi firmami jak Huawei i ZTE. Uzasadniono to względami bezpieczeństwa narodowego. Z tego samego powodu amerykański rząd zablokował również serię przejęć przez chińskie firmy.



W 2012 roku Huawei i ZTE były w USA przedmiotem śledztwa pod zarzutem szpiegostwa i stwarzania zagrożenia dla krytycznej infrastruktury. Amerykański rząd oskarżył chińskie firmy o instalowanie w produktach "tylnych drzwi", zapewniających władzom w Pekinie dostęp do wrażliwych informacji, na przykład miejsca pobytu użytkownika.

Odpowiedź na zarzuty

Obie firmy odrzuciły zarzuty jako "kłamliwe", upatrując w nich nieuczciwej konkurencji lub działań motywowanych politycznie. Mimo oskarżeń, telefony Huawei pozostały dostępne w USA w sprzedaży internetowej i w sklepach z elektroniką.