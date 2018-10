Najwięcej krajów i miejsc docelowych na świecie akceptuje w ruchu bezwizowym lub wystawia wizy już po wjeździe na swe terytorium osobom legitymującym się paszportami wydawanymi przez Japonię - wynika z nowego rankingu Henley Passport Index.

Według tego zestawienia Polska plasuje się pod tym względem na 13. miejscu na świecie.

Szczegółowe informacje na temat dokumentów pozwalających na przekraczanie granic opublikowała w ostatnich dniach zajmująca się doradztwem globalnym firma Henley & Partners z główną siedzibą w Londynie.

Jak podkreśla, badanie opiera się na szczegółowych informacjach od czołowych naukowców, analityków i komentatorów na temat głównych globalnych i regionalnych trendów mających wpływ na migrację, mobilność i politykę dotyczącą granic.

Japończykom podróżuje się najłatwiej

Henley & Partners wskazuje, że to Japończykom podróżuje się najłatwiej i z pominięciem skomplikowanych nieraz procedur wizowych. Japońskie paszporty zapewniają ułatwiony dostęp do 190 krajów, terytoriów itp. Drugie miejsce zajmuje Singapur, ze 189 łatwo dostępnymi miejscami docelowymi.



Paszporty tych krajów akceptuje bez wymogu wizowego lub z ułatwieniami 188 zagranicznych partnerów, podczas gdy 187 zapewnia wjazd na podobnych zasadach osobom z paszportami Danii, Finlandii, Szwecji i Hiszpanii.



Piątą lokatę w rankingu zajmują wspólnie m.in. USA i Wielka Brytania, z łatwym dostępem do 186 miejsc. Pierwsza dziesiątka rankingu obejmuje też kilka państw Europy Zachodniej, a także Czechy oraz Kanadę, Australię i Nową Zelandię. Zamykają ją ex aequo Węgry, Słowenia i Malezja.



Turystów z Polski, którzy mogą korzystać z ułatwień, przekraczając granice 175 krajów i innych miejsc docelowych, Henley & Partners usytuowała na 13. miejscu. Polacy wciąż nie mogą jeszcze korzystać z ruchu bezwizowego z USA.



Rosja, której obywatel od września mogą podróżować bez wiz do Tajwanu, zajęła 47. lokatę.

Awans w rankingu

Na końcu listy Henley & Partners umieścił Afganistan, Irak, Syrię i Pakistan. Z paszportami tych krajów można podróżować w ruchu bezwizowym lub po zdobyciu wizy już w miejscu docelowym do zaledwie około 30 krajów i terytoriów.



Henley Passport Index bazuje na danych dostarczonych przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA). Uwzględnia 199 różnego rodzaju paszportów i 227 miejsc docelowych. Jest aktualizowany przez cały rok.

Konkurencyjny ranking

Henley&Partners nie jest jedyną firmą na świecie, która ocenia "siłę" paszportów. Podobny raport, uwzględniający ruch bezwizowy, co roku publikuje także firma Arton Capital. W ostatnim zestawieniu Polska znalazła się na 6. miejscu, razem ze Słowenią, Litwą Słowacją i Łotwą.

Pierwsze miejsce zajmowały dwa państwa: Niemcy i Singapur.