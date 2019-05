Qantas Airways chcą uruchomić najdłuższe połączenie lotnicze na świecie. Rejs między Sydney a Londynem ma trwać rekordowe 21 godzin i może pojawić się w siatce połączeń już w 2022 roku.

Jak podkreślił szef linii Qantas Alan Joyce, zarówno Airbus jak i Boeing zapewniają, że ich samoloty są gotowe do latania na tak długich trasach, a do ustalenia pozostają jedynie szczegóły dotyczące konfiguracji foteli.

Planowane rejsy między Sydney a Londynem czy Nowym Jorkiem to jednak nie tylko kwestia odpowiednich maszyn, ale również godzin pracy załogi.

- Nie mamy (prawnej) możliwości, by dzisiaj wydłużyć czas pracy, więc trzeba negocjować i uzyskać zgodę regulatora (australijskiego urzędu lotnictwa - red.) - powiedział w rozmowie z agencją Reutera Alan Joyce. - Jeśli przekonamy urząd, to do końca tego roku możemy złożyć zamówienie na samoloty, które dotarłyby do nas w 2022 roku - dodał.

Przewiduje się, że maksymalny czas pracy pilota w przypadku lotu między Sydney a Londynem wyniesie około 23 godzin, tym samym przekraczając obecny limit 20 godzin. Chodzi o łączny czas pracy załogi - także przed startem i po wylądowaniu.

Samoloty się zmieniają, człowiek - nie

Lot trwa około 11,5 godziny. Uruchomiono rekordową trasę krajową na świecie Około 11,5 godziny - tyle trwa najdłuższy lot krajowy na świecie. Chodzi o połąc... zobacz więcej » Piloci linii Qantas twierdzą, że tak długie loty oznaczają konieczność przeprowadzania dodatkowych badań członków załogi, szkoleń i zmian w uznawanym za wadliwy systemie sporządzania raportów o zmęczeniu.

- Zmiany technologiczne są oczywiście widoczne, ale fizjologiczna strona człowieka nie zmieniła się od czasu lotu braci Wright - powiedział Mark Sedgwick, szef związku pilotów AIPA.

- Naprawdę musimy zrozumieć wpływ lotów bardzo dalekiego zasięgu na zachowanie człowieka - dodał.

Reuters zwraca jednak uwagę, że Qantas ma już doświadczenie w realizowaniu rejsów na długich trasach. Przewoźnik ma bowiem w ofercie 17-godzinne loty między Perth i Londynem z czterema pilotami na pokładzie.

Kilka możliwości

Jak powiedział w rozmowie z agencją Reutera Peter Gibson, rzecznik australijskiego urzędu lotnictwa cywilnego CASA, instytucja oceni proponowany dłuższy czas pracy częściowo w oparciu o badanie zmęczenia pilotów na trasie Perth - Londyn.

Urząd ma kilka możliwości. Może zatwierdzić dłuższe godziny pracy załogi, odrzucić propozycję Qantas Airways, ale też zażądać spełnienia dodatkowych wymogów, jak na przykład bardziej doświadczona załoga lub dłuższe okresy odpoczynku.

Obecnie najdłuższy lot na świecie, z Singapuru do Nowego Jorku, trwa prawie 19 godzin i jest realizowany przez linię Singapore Airlines. Wcześniej rekord długości lotu bez międzylądowania należał do linii Qatar Airways. Podróż z Auckland w Nowej Zelandii do Dohy trwał około 18 godzin.