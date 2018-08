Prezydent Władimir Putin powiedział w środę w wystąpieniu telewizyjnym, że podniesienie wieku emerytalnego w Rosji jest nieuniknione. Zaproponował złagodzenie pierwotnych planów i podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet nie do 63, lecz do 60 lat.

Obecnie kobiety przechodzą w Rosji na emeryturę mając 55 lat, a mężczyźni - 60 lat. Rząd zaproponował w czerwcu, by progi te zostały podniesione do 63 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat.

Putin zwrócił się w tej sprawie do obywateli w wystąpieniu transmitowanym na żywo, by - jak mówił - przedstawić swoje stanowisko. Ocenił, że celem rządowego projektu jest zapewnienie stabilności finansowej systemu emerytalnego, w tym wzrost emerytur. Z tego względu - jak tłumaczył - rząd planuje stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego.



Od czasu ogłoszenia przez władze w połowie czerwca niepopularnej decyzji o podniesieniu wieku emerytalnego odbyło się w Rosji wiele protestów i pikiet. Z sondażu Centrum Lewady wynika, że około 90 procent Rosjan jest przeciwnych podniesieniu wieku emerytalnego.

Problemy demograficzne

Wskazał na korzystne okoliczności dla takich zmian obecnie - wydłużenie średniej długości życia obywateli i niski poziom bezrobocia. Przyznał przy tym, że obecnie emerytury są w Rosji "dość skromne", a ich wysokość "nie odpowiada wkładowi, który starsze pokolenie wniosło w rozwój kraju".



Putin przyznał, że zapowiadane zmiany "niepokoją ludzi". - Jest naturalne, że wszystkie siły polityczne, w tym oczywiście opozycyjne, będą wykorzystywać tę sytuację w celu autoreklamy i wzmocnienia swojej pozycji - oświadczył.

Stopniowa reforma

Rosyjski prezydent zapewniał, że rząd badał "wszelkie możliwe alternatywne scenariusze", jednak "okazało się, że w istocie niczego one zasadniczo nie zmieniają, a w najlepszym wypadku jedynie zatykają dziury". Wskazał, że na wypłatę emerytur trzeba codziennie kwot rzędu 20 mld rubli (ponad 293 mln dolarów).



Gdyby wprowadzić zmiany w systemie podatkowym, to otrzymanych dzięki temu środków wystarczyłoby na wypłatę emerytur "na sześć dni", a jeśli nałożyć podatki na sektor energetyczny i firmy naftowo-gazowe, to środków starczyłoby na kilka miesięcy - tłumaczył. Zapewnił, że również "aktywniejsze wykorzystanie środków funduszy rezerwowych", uzupełnianych z dochodów płynących ze sprzedaży ropy i gazu, nie rozwiązałoby problemu.



Spadek notowań

Rosyjski prezydent przekonywał, że dalsza zwłoka w podniesieniu wieku emerytalnego byłaby nieodpowiedzialna i że im później ta decyzja zostałaby podjęta, tym zmiany byłyby trudniejsze dla społeczeństwa. - Jeśli teraz zawahamy się, to w długoterminowej perspektywie może to zagrozić stabilności społeczeństwa, a więc bezpieczeństwu kraju - oświadczył.



Propozycje, o których mówił Putin, będą sformułowane w poprawkach do ustawy o podniesieniu wieku emerytalnego, skierowanej przez rząd do parlamentu i przyjętej już w pierwszym czytaniu. Projekt przewidywał w pierwszej wersji, że stopniowo podnoszony wiek emerytalny dla mężczyzn w 2028 roku wyniesie 65 lat, a dla kobiet w 2034 roku będą to 63 lata. Po ogłoszeniu w lipcu rządowych planów notowania Putina znacznie spadły.



W ostatnich dniach media w Rosji podały, że rząd nie zdecydował się na zmiany wieku emerytalnego wojskowych i funkcjonariuszy resortów siłowych. Obecnie mają oni prawo do przejścia na emeryturę po 20 latach służby.