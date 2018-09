Wystarczą trzydziestominutowe opóźnienia w portach i na irlandzkiej granicy, by nad co dziesiątą brytyjską firmą zawisła groźba bankructwa - ostrzegają przedsiębiorcy. Część firm już gromadzi produkty, obawiając się tak zwanego twardego brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia.

Według instytutu CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply), zrzeszającego 130 tys. członków w 150 krajach, nieosiągnięcie porozumienia z Brukselą przed marcem, może doprowadzić do dużych kolejek ciężarówek ze względu na ogromny wzrost liczby formalności i kontroli.

Niektóre firmy są już przygotowane

Obawy pojawiają się wraz z rosnącym prawdopodobieństwem, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej bez porozumienia. Guardian przypomina o tym, że Theresa May nie uzyskała poparcia liderów unijnych dla tzw. planu z Chequers (stanowisko Londynu w różnych kwestiach dotyczących brexitu).



Kilka dużych firm wcześniej ostrzegało przez zagrożeniem, wynikającym z zaostrzenia kontroli granicznych, w Brytyjski producent wprowadzi trzydniowy tydzień pracy. Są dwa powody Jaguar Land Rover (JLR) skróci czas pracy do trzech dni w tygodniu w swojej fabr... zobacz więcej » tym sieć sklepów Next czy producenci samochodów tacy jak Honda czy Jaguar Land Rover.

W obawie przed potencjalnym brakiem porozumienia, Jaguar Land Rover zapowiedział skrócenie czasu pracy personelu w jednej z fabryk. Natomiast Honda szacuje, że brak umowy dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może ją kosztować dziesiątki milionów funtów. - To potencjalna katastrofa samochodowa - powiedział ekonomista CIPS John Glen.



Badanie CIPS wykazało również, że prawie jedna czwarta brytyjskich przedsiębiorców planuje zgromadzenie zapasów, w obawie przed opóźnieniami na granicy oraz deficytem surowców i produktów. Z kolei 4 proc. już zaczyna to robić.