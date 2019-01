Bank Światowy (BŚ) potwierdził w poniedziałek, że jego prezes Jim Yong Kim składa rezygnację na trzy lata przed upływem swej kadencji. Kristalina Georgiewa, dotychczasowa dyrektor wykonawcza Banku, będzie od 1 lutego pełnić obowiązki prezesa BŚ.

Wcześniej w poniedziałek Jim Yong Kim poinformował w wydanym oświadczeniu, że 1 lutego złoży dymisję ze swego stanowiska i przejdzie do firmy, w której "skoncentruje się na inwestycjach w infrastrukturę w krajach rozwijających się".

Nieoczekiwana decyzja

Bank Światowy wylicza: przejście na zieloną energię byłoby korzystne dla Polski Wzrost do 2030 roku udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii do około 50... zobacz więcej » 59-letni Kim został wybrany na drugą pięcioletnią kadencję w 2017 roku. Ze stanowiska miał więc odejść dopiero w 2022 roku.

W ubiegłym roku znalazł się na 41. miejscu listy najpotężniejszych ludzi świata, przygotowywanej co roku przez magazyn "Forbes".

Nie podano powodu jego nieoczekiwanej rezygnacji. Bank Światowy poinformował natomiast, że "natychmiast rozpocznie proces" powoływania następcy. Do tego czasu obowiązki prezesa instytucji będzie pełnić Kristalina Georgiewa.

Urodzony w Seulu Kim praktykował jako lekarz zanim rozpoczął karierę w Banku Światowym. Na pierwszą i drugą kadencję został nominowany przez prezydenta USA Baracka Obamę. Zgodnie z tradycją to właśnie amerykański przywódca wyznacza szefa tego banku, natomiast szefa siostrzanej instytucji - Międzynarodowego Funduszu Walutowego - wybierają kraje europejskie.

Bank Światowy posiada kompetencje do finansowania międzynarodowych projektów rozwojowych. Został założony w 1947 roku, aby pomóc w odbudowie europejskich krajów, zniszczonych podczas II wojny światowej. Bank wspiera projekty infrastrukturalne poprzez tradycyjne pożyczki, niskooprocentowane kredyty oraz dotacje.



I will be stepping down as @worldbank Group president on February 1. It’s been the greatest privilege I could have ever imagined to lead the dedicated staff of this great institution to bring us closer to a world that is finally free of poverty. https://t.co/jWGoihu7tu — Jim Yong Kim (@JimYongKim) 7 stycznia 2019

Jak podkreśla BBC Kim unikał publicznych starć z Donaldem Trumpem, ale jego podejście do polityki było czasami sprzeczne ze stanowiskiem amerykańskiego prezydenta. Za rządów Jim Yong Kima Bank Światowy zakończył wsparcie dla projektów dotyczących energetyki węglowej. To kontrast do obietnic Trumpa, który chce ożywienia amerykańskiego przemysłu węglowego.

W kwietniu Kim uległ presji ze strony administracji Trumpa w związku z wypłatą pożyczek dla Chin. Bank Światowy zgodził się zmienić ich strukturę, aby zapewnić wzrost kapitału o 13 miliardy dolarów.