Morawiecki: tworzymy przestrzeń do wzmocnienia współpracy z USA

Premier Mateusz Morawiecki uderzeniem w dzwon otworzył czwartkową sesję na giełdzie w Nowym Jorku. Odwiedziny siedziby New York Stock Exchange (NYSE) są pierwszym punktem jednodniowej wizyty szefa rządu w Nowym Jorku.

Tradycja otwierania i zamykania sesji giełdowej uderzeniem w znajdujący się na balkonie nad parkietem dzwon sięga końca XIX wieku.

Przeważnie dokonują tego szefowie różnych firm, ale czasami zapraszani są też przywódcy państw, sportowcy, czy gwiazdy show-biznesu.

Nie pierwszy raz

Pierwszym polskim politykiem, który uderzeniem w dzwon otworzył sesję giełdową w Nowym Jorku, był w we wrześniu 2009 roku ówczesny prezydent RP Lech Kaczyński. W 2011 roku to samo zrobił Bronisław Komorowski, a we wrześniu 2016 roku sesję zamknął obecny prezydent Andrzej Duda.

Spośród premierów, przed Morawieckim nowojorską giełdę otwierała tylko Beata Szydło.

Amerykańscy inwestorzy pożądani

Podczas krótkiego briefingu na nowojorskiej giełdzie Morawiecki mówił o tym, że Polska jako państwo z pięcioprocentowym tempem wzrostu PKB jest postrzegana jako państwo "ogromnych nadziei, które daje wspaniałe perspektywy rozwoju dla biznesu, krajowego, lokalnego, ale i międzynarodowego".

Szybki rozwój kraju to - jak podkreślał szef rządu - coś, czego oczekują tutejsi inwestorzy. - Amerykańscy inwestorzy są dla nas pożądani, bo to zwykle długoterminowy kapitał - dodał premier.