Premier Chin: nikt nie zyskuje na wojnie handlowej

Nikt nie zyska na wojnie handlowej - oświadczył w piątek w Sofii premier Chin Li Keqiang, kilka godzin po nałożeniu przez Stany Zjednoczone 25-procentowego cła na chiński eksport wart 34 mld dolarów rocznie i rozpoczęciu stosowania ceł odwetowych przez Chiny.

- Wojna handlowa nigdy nie jest rozwiązaniem - podkreślił Li na konferencji prasowej z bułgarskim premierem Bojko Borisowem w Sofii przed spotkaniem w przedstawicielami państw Europy Środkowej i Wschodniej.

"Nikt nie wygrywa"

- Chiny nigdy nie rozpoczną wojny handlowej, ale jeśli którakolwiek ze stron ucieka się do podwyżki taryf celnych, Chiny podejmą odpowiednie działania w celu ochrony interesów rozwojowych - oświadczył premier ChRL.



"Wojnę handlową możemy uznać za rozpoczętą". Amerykańskie cła wchodzą w życie W piątek weszła w życie pierwsza partia zapowiadanych karnych ceł na chiński eks... zobacz więcej » Jak podkreślił, w wojnie handlowej nikt nie wygrywa. - Nikomu nie przynosi to korzyści i podważa wielostronny proces wolnego handlu - wskazał. Dodał, że jeśli ktoś "nalega na wojnę handlową, uderza to w innych, ale i w niego samego".

Premier zapewnił, że będzie przestrzegał unijnych reguł. - Najważniejsze jest przestrzeganie reguł rynkowych, reguł i ustawodawstwa UE. Nasze projekty powinny być otwarte i przejrzyste - zaznaczył

Dodał, że jego kraj popiera europejską integrację i zjednoczoną Unię Europejską. - Rozumiemy, że UE jest ważną siłą dla globalnego dobrobytu. Możemy przyczynić się do europejskiej integracji - wskazał.

"Największa wojna handlowa w historii"