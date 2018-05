Odtwórz: Wykwalifikowani Polacy masowo jadą do Wielkiej Brytanii

Prawie 3 tysiące kandydatów ubiegających się o 5 miejsc pracy na stanowisku pielęgniarza i pielęgniarki - to jeden z rekordów rekrutacji zanotowanych we Włoszech. Padł on w Turynie w czasie konkursu rozpisanego przez tamtejszy szpital.

Kandydatów zgłosiło się tak wielu, że poniedziałkowy test wstępny trzeba było zorganizować w hali sportowej, gdzie odbywają się koncerty, na które przybywają zazwyczaj tłumy widzów.

Tysiące kandydatów

Na ogłoszony przez szpital Humanitas Gradenigo konkurs przyjechało łącznie 2839 pielęgniarzy i pielęgniarek z całych Włoch. Jak obliczono, średnia wieku kandydatów to 28 lat.



Zgodnie z obowiązującymi we Włoszech przepisami pracownicy wszystkich publicznych instytucji – od placówek służby zdrowia po szkoły – są przyjmowani do pracy na drodze konkursów.

Rekrutacja

Turyński szpital zorganizował taką rekrutację po raz pierwszy od 2010 roku. W związku z rozwojem placówki postanowiono zwiększyć personel pielęgniarski o pięć osób.



Media podkreślają, że dyrekcja liczyła się z dużym zainteresowaniem. To, co się wydarzyło, lokalna prasa w Piemoncie nazywa "oblężeniem".