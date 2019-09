Ponad 120 milionów pracowników na całym świecie w ciągu najbliższych trzech lat będzie musiało się przekwalifikować - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę IBM. Powodem są zmiany, jakie na rynku pracy wprowadzi rozwój technologii i sztucznej inteligencji (AI).

Według badania, o którym pisze agencja Bloomberga, przekwalifikowania może wymagać około 50,3 miliona pracowników w Chinach, 11,5 miliona w Ameryce i 7,2 miliona w Brazylii. Kolejne kraje to Japonia i Niemcy, gdzie nowe kompetencje będzie musiało zdobyć odpowiednio 4,9 miliona i 2,9 miliona ludzi.

Zmiany dla pracowników

Według badania IBM obecnie pracodawcy za jedno z największych zagrożeń dla swoich firm uznają brak pracowników z odpowiednim poziomem umiejętności.

Także szkolenie nowych osób wymaga więcej czasu niż kiedyś - obecnie pracownicy potrzebują średnio 36 dni treningu, w porównaniu do trzech dni w 2014 roku - wynika z raportu IBM. Jak zauważają autorzy badania, rozwijanie niektórych kompetencji zajmuje więcej czasu, ponieważ obecnie niezbędne są albo tak zwane umiejętności miękkie (behawioralne), jak praca zespołowa i komunikacja, albo wysoce techniczne, jak specjalistyczna analiza danych.



Volkswagen w Polsce stawia na automatyzację. Pracę może stracić 750 osób Dwa miliardy złotych zainwestuje Volkswagen w rozbudowę i unowocześnienie zakład... zobacz więcej » Eksperci IBM zwracają też uwagę, że nabywanie umiejętności technicznych zwykle odbywa się przez konkretne programy szkoleniowe, natomiast budowanie tak zwanych zdolności miękkich wymaga więcej czasu i jest bardziej złożone. Talenty społeczne, jak komunikacja, kreatywność i empatia najlepiej rozwijają się poprzez doświadczenie i praktykę.



"Przyzwyczailiśmy się myśleć, że kiedy pracodawcy sygnalizują problem z brakiem wyspecjalizowanych kadr, chodzi o zaawansowane umiejętności techniczne. Jednak w ostatnich latach zaszła zmiana - dzisiaj pracodawcy większy nacisk kładą na umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, etyka i kreatywność, a nie techniczne. To umiejętności behawioralne są obecnie postrzegane jako kluczowe" - napisała Amy Wright, dyrektor do spraw zarządzania talentami i przekształceń w IBM.



Rozwój sztucznej inteligencji spowoduje nie tylko zmiany polegające na przejmowaniu kolejnych miejsc pracy przez roboty, ale stworzy także szereg nowych stanowisk, na których pracownikom będą potrzebne nowe kompetencje. Zdaniem ekspertów, rozwiązaniem może być przenoszenie pracowników do innych działów, zatrudnianie osób spoza firmy, a także - z innych krajów.

Robotyzacja

To kolejne badanie dotyczące zmian na rynku pracy. Z szacunków firmy konsultingowej The McKinsey Global Institute wynika, że 375 milionów miejsc pracy może zostać zautomatyzowanych do 2030 roku.

Jak wskazywano, wśród zawodów najbardziej zagrożonych zautomatyzowaniem są proste prace fizyczne (na przykład obsługa maszyn czy przygotowywanie fast-foodów) oraz biurowe związane z gromadzeniem danych czy administracją.