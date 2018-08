Luksusowy kurort Soneva Fushi na Malediwach poszukuje księgarza. Wymagania? Musi lubić czytać.

Jak podaje serwis CNN kurort prowadzi rekrutację na stanowisko, które można określić jako "najlepsza praca na świecie". Luksusowy ośrodek poszukuje osoby, która zajmie się obsługą zamożnych gości w księgarni i polecaniem im książek. Do jej obowiązków należeć będzie również prowadzenie bloga, animowanie zajęć dla dzieci i organizowanie kursów z kreatywnego pisania dla dorosłych.

Odwołany lot? Pasażerom przysługuje odszkodowanie 600 euro, czyli nawet 2,5 tysiąca złotych - nawet takie odszkodowanie mogą dosta... zobacz więcej »

Jakie wymagania?

Pracodawca wśród wymagań - poza oczywistą miłością do książek - wymienił również dyspozycyjność sięgającą co najmniej trzech miesięcy.



- Szukamy kogoś kto jest kreatywny, inspirujący oraz potrafi dzielić się z innymi przyjemnością z czytania - mówi Philip Blackwell, który prowadzi firmę The Ultimate Library zajmującą się tworzeniem bibliotecznych zbiorów dla hoteli.



Philip Blackwell przyznaje, że wynagrodzenie za pracę w kurorcie jest "śmiesznie niskie", ale pozostałe benefity nie mają sobie równych. - Dla wielu ludzi to morze być wymarzona praca. Gdybym miał znów 25 lat, to na pewno spróbowałbym - dodał.



Kurort Soneva Fushi znajduje się na Kunfunadhoo, czyli jednej z wysp na Atolu Baa należących do Malediwów. To luksusowy region turystyczny, który znajduje się około 100 kilometrów od lotniska w Male.

Obrońca planety

To nie jedyna oferta "pracy marzeń", którą szeroko opisywały media. Przed rokiem głośno było o amerykańskiej agencji kosmicznej NASA, która prowadziła rekrutację na stanowisko "obrońcy planety". Jego oficjalna nazwa to urzędnik ds. ochrony planetarnej. Wprawdzie brzmi to jak scenariusz filmu science fiction, ale stanowisko i ogłoszenie o pracę są jak najbardziej realne. NASA proponowało wynagrodzenie na poziomie 124-187 tys. dolarów rocznie. O szczegółach w programie "24 Godziny" opowiadała Agata Zamęcka.