120 tysięcy dolarów, czyli blisko 440 tysięcy złotych - na takie wynagrodzenie będzie mogła liczyć osoba, która wygra konkurs na ambasadora jednej z sieci luksusowych hoteli. Obowiązki? Korzystanie z ich oferty.

Mowa o ogłoszeniu firmy Vidanta, która posiada sześć luksusowych hoteli i właśnie poszukuje ambasadora. Będzie on zajmował się promocją obiektów położonych w malowniczych w meksykańskich kurortach. W zamian za pracę dostanie nie tylko wysokie wynagrodzenie (wspomniane 120 tys. dolarów rocznie), ale również możliwość korzystania ze wszystkich udogodnień w ośrodkach wypoczynkowych.

Obowiązki jak urlop

"Ambasador będzie robił zdjęcia i filmy z obiektów Vidany relacjonując pobyt w apartamentach, jedząc wykwintne jedzenie, relaksując się przy basenie i na plażach oraz korzystając z zabiegów w SPA" - czytamy w ogłoszeniu.



Oprócz tych obowiązków, które dla większości ludzi mogą brzmieć jak urlop, będzie należało m.in. odwiedzanie starożytnych ruin Majów, czy odkrywanie nowych restauracji i nocnych klubów. O wszystkich swoich "odkryciach i przeżyciach" ambasador będzie informował publikując posty w mediach społecznościowych - tak, aby zachęcić oraz inspirować do podróży i oferty Vidany nowych klientów.

Wymagania

Jak podaje CNBC idealny kandydat powinien mieć doświadczenie w sprzedaży i hotelarstwie. Powinien również wyróżniać się otwartością na ludzi i nowe doświadczenia. Musi też - co oczywiste - chcieć przeprowadzić się na rok do Meksyku. Osoby zainteresowane ofertą pracy powinny do 21 października wysłać swoje CV w formie 60 sekundowego nagrania, w czasie którego odpowiedzą na pytanie: dlaczego to właśnie oni są idealnym kandydatem.