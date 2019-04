Ponad 3,5 miliony euro - taką kwotę do godziny 16.30 we wtorek zebrano w internecie na odbudowę katedry Notre Dame. Finansowe wsparcie, liczone w setkach milionów euro oferują też miasta, firmy i znani miliarderzy.

W poniedziałek wieczorem w katedrze Notre Dame - symbolu Paryża - wybuchł ogromny pożar. Ogień objął iglicę, która wkrótce runęła, oraz cały dach.

Prezydent Francji Emmanuel Macron już wczoraj zapowiedział odbudowę katedry.

Wielka zbiórka

Fundacja Patrimoine (Dziedzictwo) we wtorek rozpoczęła na ten cel zbiórkę funduszy we Francji. Do godz. 16.30 zebrano przez internet ponad 3,5 mln euro, choć tuż przed południem na liczniku było około 1,5 mln euro.

Mer Paryża Anne Hidalgo zaproponowała we wtorek na antenie radia France Inter zorganizowanie w stolicy Francji "międzynarodowej konferencji darczyńców" w celu odbudowania katedry. Poinformowała, że merostwo wyasygnuje z budżetu miasta 50 mln euro na odbudowę katedry.

Region paryski poinformował, że uruchomi 10 mln euro z puli pomocy w nagłych wypadkach, aby wesprzeć archidiecezję w pierwszych pracach rekonstrukcyjnych.

- Ta odbudowa, która oczywiście będzie bardzo kosztowna, zmobilizuje cały kraj, najlepszych architektów, najlepszych rzemieślników we Francji, a być może na świecie (...) - powiedziała przewodnicząca rady regionu Valerie Pecresse w Radiu Classique.

Dodała, że fundusze w wysokości 10 mln euro zostaną wydane w "najbliższych dniach".

10 tys. euro na odbudowę katedry zaoferował samorząd węgierskiego miasta Segedyn. W komunikacie przekazanym agencji MTI podkreślono, że 140 lat temu Paryż pośpieszył pomocą Segedynowi, zniszczonemu na skutek wielkiej powodzi, a teraz to miasto w geście europejskiej solidarności pomoże Paryżowi.

Miliony od miliarderów

W pomoc w ratowaniu paryskiej katedry włączyli się również francuscy miliarderzy. Francois-Henri Pinault, dyrektor holdingu Kering (do którego należą marki takie jak Gucci czy Saint Laurent) ogłosił, że jego rodzina zamierza przekazać 100 mln euro na odbudowę Notre Dame.

Z kolei rodzina Arnault, do której należy koncern LVMH, (właściciel takich marek jak Louis Vuitton i Christian Dior) chce na ten cel przekazać kolejne 200 mln euro.



”In the wake of this national tragedy, the Arnault family and the LVMH Group pledge their support for #NotreDame. They will donate a total of 200 million euros to the fund for reconstruction of this architectural work, which is an integral part of the history of France.” pic.twitter.com/utvJT8xJht — LVMH (@LVMH) 16 kwietnia 2019

Patrick Pouyanne, prezes koncernu naftowego Total poinformował, że firma przeznaczy 100 mln euro na rekonstrukcję katedry.

Pensja od posłów

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani zwrócił się do europosłów o przekazanie wynagrodzenia na odbudowę zniszczonej przez pożar katedry Notre Dame.

- Już dzisiaj umieścimy odpowiednią urnę, przy wyjściu z sali plenarnej będzie można odłożyć nasze dzisiejsze wynagrodzenie na ten cel, żeby wyrazić swoją solidarność i rozpocząć odbudowę tego, co będzie trzeba odbudować w katedrze - podkreślił.

