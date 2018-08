Historyczne znalezisko u wybrzeży Florydy. Grupa poszukiwaczy podwodnych skarbów wyciągnęła armatę pochodzącą z statku piratów z początku XVIII wieku. To jednak być może tylko pierwsze z wielu kolejnych odkryć. Grupa posiada bowiem prawa do całego wraku i wszystkich rzeczy, których się na nim znajdują. A skoro statkiem pływali piraci, to rzeczy te mogą okazać się wartościową niespodzianką. - Musimy wszystko dokładnie zbadać. To jest ponad trzystuletnia tajemnica - mówi jeden z poszukiwaczy.