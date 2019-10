Polska spadła aż o siedem pozycji i zajęła 40. miejsce w tegorocznej edycji rankingu "Doing Business" Banku Światowego. To kolejny spadkowy rok z rzędu. W sumie od edycji za 2017 rok straciliśmy już 16 pozycji.

Pierwsze dziesięć miejsc w zestawieniu na 2020 rok zajęły w kolejności: Nowa Zelandia, Singapur, Hongkong, Dania, Korea Południowa, USA, Gruzja, Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja.

Jak wypadła Polska?

Polska uzyskała w sumie 76,4 na 100 punktów i znalazła się na 40. miejscu w rankingu. Wyprzedziły nas takie kraje jak Łotwa, Estonia, czy Litwa. W rankingu uplasowaliśmy się natomiast wyżej niż Węgry, Rumunia, czy Słowacja.

Pozycja danego kraju w rankingu to wypadkowa ocen w 10 kategoriach. Najgorzej wypadliśmy jeżeli chodzi o otwieranie nowego biznesu (128. miejsce) i rejestracje nieruchomości (92. miejsce). Polska osiągnęła za to najlepsze wyniki, jeśli chodzi o prowadzenie handlu zagranicznego (1. miejsce) i rozwiązywanie kwestii niewypłacalności (25. miejsce).

Innymi wskaźnikami, jakie uwzględniano były: łatwość uzyskania pozwolenia na budowę (39. miejsce Polski), a także dostęp do sieci elektrycznej (60. miejsce), zawieranie umów (55. miejsce), dostępność kredytów (37. miejsce), płacenie podatków (77. miejsce) i ochrona inwestorów (51. miejsce).

Największy spadek liczby punktów, w porównaniu do poprzedniego roku, odnotowaliśmy w kategorii rejestracje nieruchomości (spadek o 6.6 punktów procentowych). Autorzy raportu napisali, że proces ten zajmuje obecnie więcej czasu niż przed rokiem.

Minimalnie mniej punktów uzyskaliśmy też w kategorii oceniającej system podatkowy.

Natomiast w pięciu na dziesięć obszarów punktacja dla naszego kraju pozostała na poziomie z poprzedniego roku. W trzech - uzyskiwanie pozwoleń na budowę, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz ochrona inwestorów mniejszościowych – uzyskaliśmy więcej punktów.

Autorzy dobrze ocenili łatwość i szybkość uzyskania podłączenia do sieci elektrycznej.

Najlepszą pozycję w rankingu zajęliśmy w edycji za 2017 rok. Wtedy Polska zanotowała awans na 24. miejsce w zestawieniu, co było najwyższym wynikiem w historii. Wyprzedziliśmy wtedy takie kraje jak Szwajcaria, Francja czy Hiszpania. Jednak od tego czasu nasza pozycja zaczęła spadać. W sumie do tegorocznej edycji straciliśmy aż 16 pozycji.

"Lokata Polski wciąż dobra"

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w stanowisku przesłanym Polskiej Agencji Prasowej zwraca uwagę, że Polska uzyskała 76,4 pkt, zaznaczając, że w 2016 r. ten sam rezultat punktowy dawał nam 25. miejsce w rankingu.



Jako główny powód gorszej pozycji Polski w tegorocznym rankingu MPiT wskazuje wydłużenie czasu potrzebnego na zarejestrowanie przeniesienia własności nieruchomości. Według resortu jest to prawdopodobnie związane z boomem na rynku nieruchomości oraz bezprecedensową liczbą wniosków składanych przez obywateli ws. przekształcania użytkowania wieczystego we własność.



"Mimo spadku, naszą lokatę wciąż można jednak uznać za dobrą. Zestawienie to uwzględnia przecież w sumie 190 gospodarek. Polska znalazła się na 15. miejscu wśród państw UE, przed takimi krajami, jak Holandia, Belgia czy Włochy. Uzyskaliśmy też najlepszą lokatę wśród państw Grupy Wyszehradzkiej" - napisano w komentarzu.



Wyjaśniono, że miejsce danego państwa w rankingu ustalane jest na podstawie liczby punktów uzyskanych w 10 obszarach. MPiT zwraca uwagę, że w większości z tych obszarów – według BŚ - sytuacja w Polsce praktycznie nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłorocznej edycji, albo nawet poprawiła się.

Raport "Doing Business"

"Doing Business" to publikowany co roku raport Banku Światowego. Znajduje się w nim opis i porównanie warunków prowadzenia biznesu w 190 krajach świata. Raport wydawany jest nieprzerwanie od 2003 r.