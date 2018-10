Odtwórz: Chcesz zainwestować na giełdzie? Zobacz, co musisz wiedzieć

Węgierski bank centralny (MNB) dziesięciokrotnie zwiększył w ostatnim czasie rezerwy złota. Jak podano w środowym komunikacie, to jeden z najbezpieczniejszych aktywów na świecie, który może odgrywać rolę stabilizującą i działać jako linia obrony na przykład w niesprzyjających warunkach rynkowych. Węgierski bank kupił złoto po raz pierwszy od 1986 roku. W ostatnich miesiącach złote rezerwy powiększyła także Polska.

Jak wyjaśniono w komunikacie, złoto zostało przetransportowane na Węgry w pierwszej połowie października. Dodano, że przy podejmowaniu decyzji o zwiększeniu rezerw kierowano się długoterminowymi celami i strategią gospodarczą kraju.

Historyczne poziomy

Po zakupach węgierskie rezerwy wzrosły z 3,1 do 31,5 tony. Tym samym zapasy złota wróciły do poziomu z czasów II wojny światowej.

Jak przypomniano w komunikacie, MNB pod koniec wojny przewoził złote sztabki i monety ważące około 30 ton w legendarnym "złotym pociągu" (zawierał mienie węgierskich Żydów), który jechał z Budapesztu do Spital am Pyhrn w Austrii. Następnie wykorzystano je do produkcji nowej waluty - forinta.

Pod koniec lat 80. XX wieku zapasy złota oscylowały wokół 40-50 ton, a następnie spadły do zaledwie 3,1 tony w okresie transformacji politycznej na początku lat 90.

Złoto stanowi 4,4 procent międzynarodowych rezerw Węgier, co odpowiada średniej typowej dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej (spoza strefy euro).

Polska na zakupach

Jak informował pod koniec września brytyjski dziennik "Financial Times", od początku roku do końca sierpnia banki centralne kupiły rekordową ilość złota - w sumie 264 ton tego kruszcu.

Swoje zasoby w największym stopniu zwiększyły takie państwa jak Rosja, Turcja czy Kazachstan.

W gronie państw kupujących złoto znalazła się także Polska, która we wrześniu zwiększyła rezerwy kruszcu o 4,4 tony. To nie pierwsze zakupy w tym roku. W lipcu i sierpniu polski bank centralny kupił w sumie dziewięć ton kruszcu.

Tym samym nasze rezerwy złota zwiększyły się z 103 do około 116 ton.