Premier Chin Li Keqiang w rozmowie ze mną obiecał podjęcie działań zmierzających do bardziej zrównoważonych zasadach we wzajemnym handlu - powiedział dziennikarzom w samolocie, w drodze z Dubrownika do Warszawy, premier Mateusz Morawiecki.

Podkreślił, że rząd chce większego otwarcia rynku chińskiego dla polskich przedsiębiorców. Premier zapewnił także, że Polska jest gotowa na chińskie inwestycje infrastrukturalne, ale na zasadach równoprawnych.

Rozmowy z premierem Chin

W piątek w Dubrowniku w Chorwacji odbył się VIII szczyt państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Do formatu 16+1 dołączyła również Grecja reprezentowana przez premiera tego kraju Aleksisa Ciprasa, rozszerzając format do 17+1. Na marginesie szczytu szef polskiego rządu spotkał się z premierem Li Keqiangiem.



Morawiecki ocenił rozmowę z szefem chińskiego rządu jako bardzo udaną.



- Premier Chin przyznał, że taki stan rzeczy, w którym Polska notuje znaczący deficyt handlowy z Chinami, nie może trwać zbyt długo i rozumie nasze uwagi, nasze zastrzeżenia, nasze podejście do polityki handlowej, reakcja była bardzo konstruktywna – obiecał działania zmierzające do tego, żeby handel odbywał się bardziej na zasadzie zrównoważonej - powiedział premier.



Morawiecki poinformował, że w rozmowie wspomniał między innymi o polskim sektorze meblarskim, mięsnym, eksporcie polskiego drobiu i wieprzowiny z terenów nieobjętych ASF oraz eksporcie polskich kosmetyków i produktów przemysłowych.



- Zobaczymy oczywiście, czy w ślad za tą rozmową pójdą też konkretne zmiany w regulacjach chińskich - zauważył premier.

Szczyt Szefów Rządów Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin

Podkreślił, że Chiny są państwem otwartym na towary i usługi z innych krajów, ale mają system certyfikatów, dodatkowych zgód zarówno władz lokalnych, jak i centralnych, które – jak zastrzegł – utrudniają wejście polskich przedsiębiorców na rynek chiński. Zaznaczył przy tym, że rozmawiał z polskimi przedsiębiorcami eksportującymi swoje towary do Chin, którzy informowali go o dodatkowych utrudnieniach w eksporcie.



Premier ocenił sam szczyt państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin za udany. - To jest format właściwy, bo kraje Europy Środkowej mają swoją historię, swoje problemy i swoją wspólną charakterystykę podejścia do polityki gospodarczej, inwestycyjnej czy handlowej i na takiej zasadzie nasze państwa negocjują z Chinami z jednej strony inwestycje infrastrukturalne, a z drugiej strony politykę handlową - mówił Morawiecki.



Szef rządu akcentował również rolę turystyki chińskiej, która – jak mówił – jest bardzo ważnym sektorem dla polskiego rynku.



- Cieszę się, że mogłem też podkreślić, że nasza polityka handlowa jako część polityki europejskiej związanej z UE jest bardzo ważnym filarem współpracy między Polską a Chinami - powiedział.



- Po tych kilku godzinach spędzonych na południu Europy, w Dubrowniku, w Chorwacji, jestem jeszcze bardziej przekonany, że warto kontynuować tę rozmowę, że nasi partnerzy chińscy potrzebują usłyszeć od czasu do czasu, jakie są nasze problemy, przez jaki pryzmat my patrzymy na handel z Chinami i chcemy dla naszych przedsiębiorców coraz bardziej otwierać rynek chiński, bo to jest potęga gospodarcza, potęga technologiczna i nie ulega wątpliwości, że jednocześnie też szansa dla polskich przedsiębiorców - dodał Morawiecki.

Centralny Port Komunikacyjny dla Chińczyków?

Premier pytany o rozmowy dotyczące ewentualnych chińskich inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, odpowiedział, że Polska jest zainteresowana przyciąganiem chińskich inwestorów, ale – jak dodał – polskie doświadczenia nie są zbyt pozytywne w tym zakresie.



- Nie są pozytywne, ponieważ kilka lat temu wielkie przedsiębiorstwo budowlane nie dokończyło na czas dużej inwestycji drogowej, autostrady A2, i dlatego podczas rozmów z partnerami chińskimi wskazujemy, że muszą być gwarancje dobrego wykonania inwestycji infrastrukturalnych - przekazał szef rządu.



- Powiedziałem premierowi Li Keqiangowi, że jesteśmy gotowi na takie inwestycje, ale oczywiście na zasadach równoprawnych, nie dyskryminujących żadnych przedsiębiorstw ani z UE ani z Polski - dodał Morawiecki.

Szef rządu pytany, czy w rozmowie z premierem Chin poruszył temat Centralnego Portu Komunikacyjnego, potwierdził, że taki temat się pojawił.

- Chiny są bardzo zainteresowane wzięciem udziału w tych dużych inwestycjach, ale my oczywiście podkreślamy, że one są otwarte dla wszystkich przedsiębiorców polskich, zagranicznych, na zasadzie niedyskryminacyjnej - podkreślił Morawiecki.