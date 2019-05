12 rejsów w tygodniu będą wykonywały Polskie Linie Lotnicze LOT na trasie między Wilnem a Londyn-City. Zainaugurowane w środę loty obsługuje Embraer 190, który może zabrać na pokład 106 pasażerów.

Rejsy na trasie Wilno - Londyn-City będą wykonywane codziennie oprócz niedziel. Przewoźnik podkreśla, że rejsy na londyńskie lotnisko wykonuje też z Warszawy i Budapesztu.

Ze względu na krótki pas startowy i stromy kąt podejścia do lądowania na lotnisku Londyn-City, tylko kilka rodzajów samolotów – w tym Embraer 190 - posiada odpowiednie certyfikaty i może wykonywać loty z tego portu. Dlatego też polski przewoźnik zdecydował się na leasing od firmy NAC czterech nowych Embraerów 190. Samoloty zostały dostarczone w drugiej połowie grudnia ub.r. bezpośrednio z fabryki producenta w Brazylii.

Minister transportu Litwy Rokas Masiulis podczas wtorkowej konferencji prasowej w Wilnie mówił, że nowy kierunek jest bardzo ważny dla dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Zdaniem ministra gospodarki Litwy Virginijusa Sinkevicziusa połączenie to jest bardzo ważne również w kontekście brexitu.

Dotychczas do stolicy Wielkiej Brytanii latały z Wilna tylko tanie linie lotnicze, i to tylko na oddalone od centrum lotniska Luton i Stansted. Połączenia z Londynem-City lub Heathrow nie było w ogóle.

Wilno jest trzecim europejskim miastem, które LOT w tym roku połączył z lotniskiem Londyn-City - wskazał rzecznik prasowy LOT Adrian Kubicki. Na początku stycznia LOT zainaugurował rejsy z Warszawy do Londyn-City, a w lutym - z Budapesztu.

Lotnisko Londyn-City (LCY) znajduje się w dzielnicy Royal Docks, najbliżej biznesowego centrum Londynu: niespełna 10 km od City i Canary Wharf.

Do końca tego roku do floty przewoźnika dołączą cztery kolejne samoloty Boeing B787 Dreamliner; ich liczba we flocie LOT-u zwiększy się do 15.

Największe linie w Polsce

Największym przewoźnikiem - pod względem liczby przewiezionych pasażerów - pozostaje Ryanair, który w ubiegłym roku w polskich portach lotniczych obsłużył 11,6 miliona pasażerów.

Na drugim miejscu w tej kategorii znalazły się PLL LOT - 10,5 miliona pasażerów. Różnica między narodowym przewoźnikiem a Ryanairem zmniejszyła się z 2,5 miliona do ok. 1 miliona pasażerów.

Na trzecim miejscu sklasyfikowano węgierski Wizz Air - 8,7 miliona pasażerów. Za podium znalazła się zaś niemiecka Lufthansa - 2,3 miliona pasażerów.