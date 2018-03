Playboy zamyka konta na Facebooku

Amerykańska grupa Playboy ogłosiła w środę, że zamyka wszystkie swoje strony na Facebooku. Wyjaśniła, że powodem jest skandal z gigantycznym wyciekiem danych milionów użytkowników tego serwisu.

Firma napisała w oświadczeniu, że "niedawne informacje o rzekomym niewłaściwym zarządzaniu przez Facebooka danymi użytkowników utwierdziły ją w decyzji, by zawiesić aktywność na tej platformie".



Zuckerberg znów przeprasza. Ogłoszenia w gazetach Założyciel i szef Facebooka Mark Zuckerberg przeprosił za "naruszenie zaufa... zobacz więcej » Playboy i jego różne strony mają ponad 25 milionów fanów na Facebooku. "Nie chcemy być współwinni narażania ich na te domniemane praktyki.

Dlatego ogłosiliśmy, że opuścimy Facebooka i zdezaktywujemy konta Playboya, które są bezpośrednio zarządzane przez Playboy Enterprises" - głosi komunikat.

Playboy tłumaczy w oświadczeniu, że od lat miał kłopoty "z wyrażaniem swych wartości na Facebooku z powodu surowych zasad dotyczących treści".

Afera Cambridge Analityca

Facebook znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak "The Observer" ujawnił, że firma Cambridge Analytica prawdopodobnie naruszyła prawo, pozyskując i wykorzystując w celach komercyjnych dane dotyczące nawet 50 milionów osób zarejestrowanych na Facebooku. Profile użytkowników były następnie wykorzystywane do wpływania na ich decyzje wyborcze. Informacje w tej sprawie podawały także "New York Times" i telewizja Channel 4.

Po ujawnieniu afery kilka firm zdecydowało się usunąć swoje profile z Facebooka. Na taki krok zdecydowały się m.in. firmy Elona Muska SpaceX i Tesla, a także niemiecki Commerzbank.