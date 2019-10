Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w trzecim kwartale o 6 procent, licząc rok do roku. To kontynuacja spadku tempa wzrostu gospodarczego tego kraju. W poprzednim kwartale wyniósł on 6,2 procent.

Jak pisze Reuters, partnerzy handlowi i inwestorzy uważnie przyglądają się danym o stanie chińskiej gospodarki, ponieważ wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi potęguje obawy o wystąpienie globalnej recesji.

Wzrost gospodarczy w Chinach w trzecim kwartale wyniósł 6 proc. i był najwolniejszy od 1992 roku. Ekonomiści prognozowali, że PKB osiągnie poziom 6,1 proc. rok do roku.

Dane z trzeciego kwartału to dolna granica celu, jaki postawił sobie chiński rząd, który oczekuje, że wzrost gospodarczy w skali całego roku wyniesie od 6 do 6,5 proc. USA i Chiny osiągnęły częściowe porozumienie handlowe Pierwszy etap porozumienia handlowego został osiągnięty - poinformował dziennika... zobacz więcej »

Nie Wen, ekonomista z Szanghaju, twierdzi, że gorszy niż oczekiwano wzrost wynika głównie ze złej kondycji branż związanych z eksportem, zwłaszcza w przemysłu.

- Biorąc pod uwagę, że eksport raczej nie powróci do poprzedniego poziomu, a także możliwe spowolnienie w sektorze nieruchomości, obecna sytuacja, jeśli chodzi o tempo wzrostu, prawdopodobnie się utrzyma. Wzrost gospodarczy w czwartym kwartale powinien spaść do 5,9 proc. - prognozuje ekspert.

Wojna handlowa

W zeszły piątek, gdy w Waszyngtonie zakończyła się kolejna tura amerykańsko-chińskich negocjacji, Trump ogłosił, że USA i Chiny osiągnęły pierwszy etap porozumienia handlowego, który Bloomberg nazwał rozejmem w wojnie celnej. Minister finansów USA Steven Mnuchin ostrzegł jednak, że jeśli do 15 grudnia nie dojdzie do zawarcia porozumienia handlowego z Chinami, to Stany Zjednoczone nałożą na ChRL kolejne cła.



MFW ocenia, że konflikt handlowy między dwiema największymi gospodarkami świata spowoduje do 2020 roku skurczenie się globalnego PKB o 0,8 proc, czyli około 700 mld dol., jeśli wprowadzone zostaną w życie wszystkie cła odwetowe, którymi nawzajem grożą sobie Waszyngton i Pekin.



Wzrost globalnej wymiany handlowej w pierwszej połowie 2019 wyniósł zaledwie 1 proc. To najsłabszy wynik od 2012 roku, który jest pochodną trwającej od 15 miesięcy wojny celnej i pogłębiającej się niepewności co do przyszłej polityki handlowej.



Według prognoz Funduszu w całym roku 2019 wzrost wymiany handlowej wyniesie 1,1 proc.