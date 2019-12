Największy w Ameryce Północnej operator hydroplanów, kanadyjskie linie lotnicze Harbour Air, wykonały niedaleko Vancouver pierwszy w historii lot w pełni elektryczną maszyną. Jest to efekt współpracy Harbour Air z australijską spółką magniX.

"Ten historyczny lot oznacza początek trzeciej ery w lotnictwie - ery elektrycznej" - czytamy we wspólnym komunikacie prasowym Harbour Air i magniX.



Sześcioosobowy hydroplan DHC-2 de Havilland Beaver wyposażony został w zaprojektowany przez magniX silnik elektryczny magni500 o mocy 750 koni mechanicznych, co pozwala na nieprzerwany lot na dystansie około 160 kilometrów. Napęd ten został po raz pierwszy zaprezentowany podczas pokazu lotniczego w Paryżu w czerwcu 2019 roku.

Prezes za sterami

LOT ogłasza dwa nowe połączenia PLL LOT chce w przyszłym roku uruchomić dwa wakacyjne połączenia. Od czerwca 202... zobacz więcej » Krótki lot testowy odbył się we wtorek z terminala Harbour Air Seaplanes nad rzeką Fraser w Richmond, niedaleko Vancouver. Za sterami maszyny usiadł prezes Harbour Air Greg McDougall.

Jak napisano w komunikacie prasowym, firmy mają nadzieję, że będzie to pierwszy krok do stworzenia pierwszej na świecie komercyjnej floty wyposażonej tylko w silniki elektryczne.



Jeśli maszyna przejdzie pomyślnie przez proces regulacyjny i testy bezpieczeństwa, Harbour Air zamierza do 2020 roku wyposażyć w silniki elektryczne wszystkie swoje samoloty. Celem jest rozpoczęcie komercyjnych lotów pasażerskich w ciągu dwóch lat.



Do lotu testowego wykorzystano baterie litowo-jonowe, jako te najlepiej wypróbowane, ale zdaniem McDougalla na rynku są już dostępne baterie o wiele potężniejsze. "Ewolucja baterii litowych jest nieprzerwana. Miliardy dolarów jest inwestowanych w tę technologię dosłownie w tej chwili" - powiedział prezes Harbour Air, cytowany przez agencję The Canadian Press.

Jak zauważył serwis BBC, elektryfikacja lotnictwa mogłaby pomóc ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Prognozuje się, że do 2050 r. branża lotnicza stanie się głównym źródłem tego gazu cieplarnianego w Wielkiej Brytanii.

Konkurencja

W wyścigu do elektryfikacji samolotów komercyjnych uczestniczą tacy giganci jak Boeing i Airbus. W czerwcu, podczas pokazu lotniczego w Paryżu, dziewięcioosobowy, w pełni elektryczny samolot wyposażony w silniki magniX zaprezentował izraelski przewoźnik Eviation.



Harbour Air to największy operator hydroplanów w Ameryce Północnej. MagniX to wywodzący się z Australii lider w dziedzinie lotnictwa elektrycznego. W czerwcu 2018 roku firma przeniosła swoją główną siedzibę do amerykańskiego Redmond w stanie Waszyngton.