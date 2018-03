Samolot wykonujący pierwszy bezpośredni lot pasażerski na trasie Australia-Wielka Brytania wylądował w niedzielę rano na lotnisku Heathrow w Londynie - podało BBC. Lot z Perth na zachodzie Australii trwał nieco ponad 17 godzin.

W tym czasie Boeing 787-9 Dreamliner australijskich linii lotniczych Qantas z ponad 200 pasażerami i 16 członkami załogi na pokładzie pokonał 14 498 km. Jak pisze BBC, maszyna wykorzystana podczas lotu jest dwa razy bardziej energooszczędna niż Boeing 747.

Dzięki temu, że nie było międzylądowań w Singapurze lub na Bliskim Wschodzie czas lotu został skrócony o około trzy godziny - wskazuje agencja Reutera.

Jedna z dłuższych tras na świecie

Nowy dreamliner będzie latał z Polski. Na pokład zabierze prawie 300 osób Polskie Linie Lotnicze LOT odebrały pierwszego z czterech zamówionych przez spół... zobacz więcej » Był to drugi pod względem długości lot na świecie po połączeniu oferowanym przez katarskie linie Qatar Airways z Ad-Dauhy do Auckland w Nowej Zelandii. Trasa ta liczy 14 529 km i jest o 31 km dłuższa niż pokonana w nocy z soboty na niedzielę przez maszynę australijskiego przewoźnika.



Szef Qantas Alan Joyce nazwał nowe połączenie z Perth do Londynu "trasą przełomową". - To historyczny dzień dla lotnictwa - dodał. Przypomniał, że pierwsze loty przewoźnika na trasie między Australią a Wielką Brytanią, nazywanej trasą kangurów, trwały cztery dni i obejmowały siedem przystanków.

Władze stanu Australia Zachodnia liczą, że dzięki temu nowemu bezpośredniemu połączeniu wzrośnie liczba turystów odwiedzających ten region.