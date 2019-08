Projekt mającego 100 km długości podmorskiego tunelu łącznego Finlandię i Estonię natrafił na pierwsze problemy, po tym jak władze w Tallinie wezwały do udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących finansowania i gwarancji ukończenia budowy - podała we wtorek agencja Bloomberga.

Planowany tunel miedzy Helsinkami i Tallinem ciągnąć ma się na ponad 100 km i wymagać będzie utworzenia co najmniej jednej sztucznej wyspy. Projektem kieruje fiński przedsiębiorca Peter Vesterbacka, który uprzednio związany był z tworzącą gry wideo firmą Rovio Entertainment (producent "Angry Birds").

Całość finansowania ma zaś zapewnić chińskie przedsiębiorstwo Touchstone Capital Partners - poinformowała w marcu współzałożona przez Vesterbacka firma Finest Bay Area Development. Środki w wysokości 15 mld euro zostały uzgodnione w pierwszej połowie tego roku. Shinkansen z długim "nosem". Najszybszy pociąg świata na testach Japończycy rozpoczęli w piątek testy najszybszego pociągu świata, który jest zdo... zobacz więcej »

Zlecone przez strony fińską i estońską ubiegłoroczne badanie pokazało, że projekt mógłby stać się ekonomiczne opłacalny w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, jeśli Unia Europejska opłaciłaby 40 proc. kosztów w ramach dopłat. Wtedy całkowita cena projektu wyniesie 13-20 mld euro.

Teraz jednak pojawiają się wątpliwości. - Potrzebujemy pełnej informacji na temat źródeł pochodzenia finansowania i całkowitej jego sumy - wskazał w wywiadzie minister gospodarki Estonii Taavi Aas. - Gdzie są gwarancje, że projekt zostanie ukończony? Deweloper nie był też w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile osób będzie tym tunelem podróżować - podkreślił polityk.

Rząd prosi o szczegóły

Już w ubiegłym miesiącu minister ds. regionalnych Estonii Jaak Aab wystosował list do Finest Bay Area, prosząc o więcej szczegółów na temat tunelu i wskazując, że plan otwarcia go dla podróżnych w 2024 r. jest nierealny. Rządowe badanie miało pokazać, że ukończenie projektu zajmie ok. 15 lat.

Prawnik firmy deweloperskiej Paul Kunnap zaznaczył, że obecnie spółka pracuje nad zapewnieniem dodatkowych informacji rządom, by te mogły podjąć decyzje jak najszybciej. - Niektóre odpowiedzi powstaną jednak dopiero po zleceniu dalszych badań - dodał.

Źródło: PAP Infografika / Małgorzata Latos Najdłuższe tunele kolejowe

Rząd fiński od sprawy na razie się dystansuje. - Rząd nie omawiał jeszcze sprawy tunelu podczas oficjalnych obrad, a projekt nie jest częścią strategii rozwoju infrastruktury państwa - poinformowała reprezentująca ministerstwo transportu i komunikacji Sabina Lindstrom.

- Z kolegami z Estonii prowadziliśmy nieoficjalne rozmowy nad pomysłem wspólnego protokołu ustaleń, ale nie wysłali oni oficjalnej prośby o podpis - wskazała.