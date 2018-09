Włosi nie wyobrażają sobie poranka bez kawy, tylko czy zechcą się nią delektować w sieciówce? Starbucks otwiera w piątek we Włoszech pierwszą kawiarnię.

W tym przypadku wielka sieć z Seattle stawia na klasę i ekskluzywność. Na początek wybrała Mediolan.

Wielopoziomowa kawiarnia Starbucksa mieści się w zabytkowym budynku dawnej poczty, Palazzo delle Poste, niedaleko słynnej gotyckiej katedry. Nad wejściem dyskretne logo komponujące się z otoczeniem zamiast charakterystycznego zielonego. Z okien rozciąga się widok na centralny plac miasta, a wewnątrz blaty z toskańskiego marmuru, miedziane elementy wystroju, designerskie meble i szklany sufit.

Dla Włochów nie jest to bez znaczenia, ale czy dadzą się przekonać, skoro od lat piją kawę w tych samych miejscach?

Wysokie ceny

Do dyspozycji mają 57 tys. kawiarni, najwięcej w krajach zachodnich. W dodatku espresso, czyli kawa, którą piją najchętniej, ma kosztować w mediolańskiej kawiarni 1,8 euro, prawie dwukrotnie więcej niż płacą za nią na co dzień. Wypicie filiżanki cappuccino to wydatek 4,5 euro, podczas gdy średnia cena w mieście to 1,3 euro.

Włoska organizacja konsumencka Codacons już złożyła skargę na ceny w Starbucksie do krajowego urzędu nadzoru konkurencji. "Powyższe ceny rynkowe mogą wyrządzić szkodę włoskim konsumentom, którzy chcą wypić kawę w kawiarni Starbucks" - napisano w oświadczeniu cytowanym przez Reutersa.

Wśród tych, którzy piją najwięcej kawy na świecie, wybredni Włosi zajmują czwarte miejsce, a Starbucks nie zamierza poprzestać na jednej kawiarni. Do końca roku planuje uruchomienie w Mediolanie czterech kolejnych.

Sieciówka może odnieść sukces

Historia McDonald's na włoskim rynku pokazuje, że konserwatywni Włosi dają się przekonać sieciówkom, jeśli te zastosują odpowiednie strategie. Po niełatwych początkach w latach 80., w kraju z wymagającą klientelą stawiającą na jakość produktów spożywczych, amerykańska firma kusi klientów włoskimi składnikami swoich potraw.

Starbucks to największa sieć kawiarni na świecie (drugie miejsce zajmuje należąca do McDonald's sieć McCafe), ale w Europie pod względem liczby lokali zajmuje drugie miejsce. Na Starym Kontynencie wyprzedza ją brytyjska sieć Costa Coffee, którą właśnie przejmuje Coca-Cola.